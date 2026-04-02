¿De qué tratará “Gladys”, la precuela confirmada de “Weapons”? Esto se sabe

¡Ya es oficial! Tras el éxito de “Weapons” y el gran reconocimiento del personaje de la tía Gladys, se ha confirmado una precuela de la cinta, misma que correrá bajo el nombre de esta importante figura, interpretada por la actriz Amy Madigan. La película se encuentra en sus primeras etapas de producción. No obstante, ya se ha confirmado que Zach Cregger regresa como director y guionista, en compañía de Zach Shields.

¿De qué tratará “Gladys”, la nueva película del universo de “Weapons”?

Como el título lo sugiere, esta nueva película se centrará en los orígenes de la tía Gladys. Si bien no hay más detalles al respecto, se espera que la cinta cuente cómo es que este emblemático personaje se adentró en el mundo de la brujería y los motivos que la llevaron a utilizar la vitalidad de los niños para rejuvenecer. De hecho, en una entrevista con Vanity Fair, Cregger reveló que antes del rodaje de “Weapons” le presentó dos posibles escenarios a Amy sobre el origen de su personaje:

“Hay dos opciones sobre su historia de origen: una, la de una persona normal que practica brujería para curarse de una enfermedad grave; la otra, la de una entidad no humana que imita el comportamiento humano. No sé cuál eligió, pero me encanta no saberlo”, aseguró el director, lo que ofrece una idea de lo que podremos ver en la nueva cinta.

¿Amy Madigan regresará como la Tía Gladys? Esto dice la actriz

De momento no se sabe si buscarán a una actriz joven para abordar los orígenes del personaje de Gladys o si Amy Madigan regresará a interpretar su emblemático papel… Aunque ambos escenarios podrían suceder. Tras el estreno de “Weapons”, Amy fue cuestionada sobre si le gustaría retomar el personaje, a lo que respondió que simplemente le encantaría:

“En este negocio, nada es real hasta que se hace realidad. Me la pasé genial trabajando con Zach y adentrándome en su mente. Ese es realmente el gran acierto de la película. Lo demás tiene que ver con conversaciones de las que nunca me enteraría y asuntos de negocios por el estilo. Pero bueno, me encanta Gladys, así que lo dejo ahí”, aseguró.

El papel de la tía Gladys le valió su primer Oscar a Amy Madigan como Actriz de Reparto, además de llevarse un premio SAG.

¿Cuándo se estrenará "Gladys"?

Dado que la película apenas se encuentra en sus primeras etapas de producción, aún no hay una fecha de estreno oficial. No obstante, es probable que la precuela de "Weapons" se estrene hasta finales de 2027.

¿En dónde puedo ver Weapons en México y de qué trata?

“Weapons” está disponible en la plataforma de streaming de HBO en México. La cinta sigue la historia de la misteriosa desaparición de un grupo de niños que abandonaron sus hogares a una hora específica de la noche. Todos pertenecían al mismo salón de clases, lo que añade una mayor incógnita a la película.