¿Existe el multiverso cinematográfico de Nintendo? Pikmin y más cosas que NO viste en los adelantos de Super Mario Galaxy: La Película

En las últimas semanas la nueva entrega de Super Mario Galaxy: La Película ha dado mucho de qué hablar y a menos de un mes de su estreno, los tráilers y sobre todo, los teasers han revelado detalles que dan paso a un dato no menor, pues se estaría confirmando el Universo Cinematográfico de Nintendo.

En las últimas horas han salido nuevos cortos que han dado paso a un nuevo crossover del mundo de Nintendo, despertando todo tipo de teorías dentro de los fans de estos videojuegos ya ahora películas pues hemos visto por primera vez a un Pikmin, uno de los títulos de culto de Nintendo.

¿Qué se sabe sobre el Universo Cinematográfico de Nintendo?

En uno de los nuevos cortos de Super Mario Galaxy: La Película, hemos podido ver a algunos Pikmins, lo que podría resultar en que en alguna parte de la historia Mario o sus amigos deban de colaborar con estos aliens o simplemente como un guiño a esta franquicia de videojuegos.

First look at Pikmin in ‘THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE’. pic.twitter.com/tEczwRX8xE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

¿Qué son los Pikmin?

A través de los años Nintendo nos los ha mostrado como unas criaturas alienígenas con forma de plantas, quienes habitan un planeta lejano y que ganaron popularidad con su videojuego de estrategia y acertijos en tiempo real creado por Shigeru Miyamoto.

Actualmente cuentan con 4 entregas, pues desde el año 2001 les hemos visto esporádicamente dentro de los lanzamientos de consolas de Nintendo y una más para smartphones, aunque tras esta nueva aparición, podríamos tener una nueva entrega tanto para consolas, como en películas, donde en seguida los fanáticos de estos videojuegos esperan más crossovers.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Super Mario Galaxy?

Tras varios años de espera, esta nueva entrega de Mario Bros en la pantalla grande llegará a cines de todo el mundo el próximo miércoles 01 de abril, en el que promete ser uno de los estrenos más taquilleros, pues tanto Universal Pictures, Iluminations así como Nintendo han trabajado de gran manera en esta secuela que expandirá en una película el universo de uno de nuestros personajes de videojuegos favoritos.

