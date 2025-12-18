Cristiano Ronaldo aparecerá en Rápidos y Furiosos 11: esto es lo que ha dicho Vin Diesel

Cristiano Ronaldo no solo se está preparando para disputarse su último Mundial de Futbol con la selección de Portugal, sino que "CR7" está afinando su talento para lanzarse como actor en la nueva película de Rápidos y Furiosos 11. Esta noticia fue confirmada directamente por Vin Diesel, quien reveló que la producción escribió un papel exclusivo para el astro .

Luego de que el actor estadounidense, que además es parte clave de la franquicia desde 2021, dio a conocer que "el Bicho" aparecerá en la última entrega, miles de fanáticos expresaron su entusiasmo por ver esta interesante colaboración. Por lo que ya se conocen algunos detalles de la trama y cómo es que pensaron en el futbolista para unirse a su elenco.

Cristiano Ronaldo y Vin Diesel podrían hacer una explosiva dupla en la nueva película de Rápidos y Furiosos|Instagram. @cristiano, @thefastsaga

¿Cristiano Ronaldo siempre quiso ser actor? El sueño que tiene para su retiro

A pesar de que todavía es joven, Cristiano Ronaldo siempre ha tenido claro que en el mundo del deporte la edad sí es un factor importante. Es por esto que desde hace tiempo ha pensado en qué le gustaría hacer después de retirarse y, sorprendentemente, la actuación es lo que más le interesa experimentar.

Así lo confesó en 2019 en una conferencia de prensa en Dubái, donde medios como la BBC y GQ reportaron que el portugués anhela una oportunidad en Hollywood cuando llegue el momento de decirle adiós a las canchas. "Una cosa que también me fascinaría es actuar en una película. Intento aprender, educarme y formarme en lo que me interesa. Quiero recuperar el tiempo en el que tuve que renunciar a la educación, sí existe vida después del futbol", dijo.

Cristiano Ronaldo ha admitido lo mucho que le gustaría probar suerte en la actuación cuando se retire del futbol|Instagram. @cristiano

Hasta el momento no está clara la fecha exacta para el retiro de "el Bicho". Lo único que se sabe es que en 2026 será su última Copa del Mundo y en 2027 termina su contrato con el Al Nassar .

Rápidos y Furiosos 11: todo lo que ha revelado Vin Diesel sobre el final de la saga

Con el fin de no opacar la emoción del público, los detalles de la producción se han ido revelando de a poco. Y un tema que llamó la atención, fueron las condiciones que Vin Diesel habría puesto para participar en "Rápidos y Furiosos 11", proyecto que ha confirmado, será una despedida de todos los personajes que marcaron historia.

De acuerdo con información de Screen Rant, el actor pidió que se estrenara hasta 2027 para no saturar el título; que se le rindiera homenaje a Paul Walker (que interpretaba a Brian O'Conner) ; y que retomaran la premisa de carreras callejeras que tanta fama les dio cuando salió la primera edición en 2021.

Vin Diesel habría pedido incluir un homenaje a Paul Walker para aceptar estar en la última película de “Rápidos y Furiosos”|Universal Pictures / Instagram. @vindiesel

No obstante, la producción también puso algunas trabas a las que todos los involucrados tuvieron que ajustarse. La más importante fue un recorte presupuestal, pues solo se les autorizaron 200 millones de dólares para cubrir todos los gastos, incluyendo el sueldo de los actores, es decir, les dieron 50 millones de dólares menos que con Rápidos y Furiosos X, donde salió Jason Momoa.

Aun con todas estas "limitantes", el final de "Fast and Furious" pinta para ser todo un éxito, sobre todo con la flamante actuación de Cristiano Ronaldo, quien cumplirá su sueño de ser una estrella de Hollywood por todo lo alto.