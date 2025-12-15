Cristiano Ronaldo saldrá en la película Rápidos y Furiosos 11: millones de fans emocionados por su debut en el cine

Con 23 años de carrera y siendo considerado el máximo goleador de la historia, Cristiano Ronaldo ahora podría conquistar Hollywood y demostrar que su talento no está solo en la cancha . Esta inesperada faceta llegaría de la mano de "Rápidos y Furiosos", una taquillera saga de acción reconocida en todo el mundo y que estaría por integral al futbolista a su elenco principal.

Así lo dio a conocer el mismísimo Vin Diesel, uno de los protagonistas y que ha estado en la producción desde que se estrenó la primera entrega en 2001. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor reveló que ya está listo el personaje que "El Bicho" interpretará en la nueva película.

"Todo el mundo pregunto si estaría en la mitología de Rápidos. Y tengo que decirte que es real. Escribimos un papel para él", se lee en esta publicación.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo estará en “Rápidos y Furiosos”|Instagram. @vindiesel

Cristiano Ronaldo en "Rápidos y Furiosos": ¿cuándo se estrena?

Como era de esperarse, este anuncio causó euforia, tanto entre los fanáticos de esta exitosa franquicia de Hollywood, como entre los seguidores de Cristiano Ronaldo. Por lo que de inmediato acumuló más de 11 millones de interacciones, incluyendo varias dudas sobre cuál será el papel del futbolista y cuándo se estrenará la película.

Al respecto, son pocos los detalles que se han confirmado, por lo que la emoción sigue latente. De acuerdo con la información disponible, "Rápidos y Furiosos 11" llegaría a las salas de cine a mediados de 2027, pues apenas estaría en preparación y rodaje.

¿De qué tratará la última película de "Rápidos y Furiosos"?

En cuanto a la trama, todo apunta a que se tratará el cierre oficial de esta historia, por lo que varios de los protagonistas tendrían un final definitivo. Ya que cabe recordar, hasta el momento el único del que se supo su destino fue con "Brian O'Conner", interpretado por Paul Walker, quien murió en 2013 .

Por lo que los fans esperan que todos los personajes que se descubra qué pasó con todos los personajes que fueron importantes en la historia. Además del entusiasmo que causó ir descubriendo cómo será el debut de Cristiano Ronaldo en el cine para "Rápidos y Furiosos".