Cristiano Ronaldo lanza una colaboración EXCLUSIVA con una marca de ropa en tendencia

Hoy por hoy podemos decir que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro se ha convertido en no solo uno de los futbolistas, sino de los deportistas más influyentes de todos los tiempos, pues además de su innegable paso por el deporte, el portugués también ha marcado un antes y después en cómo percibimos hoy en día la moda.

Recientemente se ha confirmado su nueva colaboración con la marca furor “BATHING APE" (BAPE), mejor conocida como BAPE, quienes también en los últimos años se han consolidado como una de las prendas más buscadas en el mercado por su estilo y su adaptación a entornos como la música y el deporte.

¿Cómo es la nueva colaboración de BAPE y Cristiano Ronaldo?

Lo mejor de la élite del fútbol mundial se ha vuelto a unir con BAPE siendo este su cuarto lanzamiento juntos, con el cuál celebran la popularidad mundial del streetwear y la trascendencia de “CR7”.

En este nuevo drop podemos ver los diseños de BAPE que el público tanto ha elogiado por su originalidad y vanguardia, donde no pierde su esencia característica, entregando prendas que sí o sí querrás tener en tu guardarropa.

La pieza más cotizada de este lanzamiento es la icónica sudadera con capucha y cremallera completa ‘REFLECTION CAMO Shark’, la cuál luce con ese popular e inigualable verde con elementos reflectantes.

Además, pudimos ver tres jerseys de Cristiano Ronaldo con los característicos colores de Portugal, donde podemos apreciar un diseño minimalista con la legendaria tipografía "Ronaldo 7" en el estampado de camuflaje.

¿Cuándo sale a la venta la colaboración de BAPE x CR7?

La marca ha confirmado que esta exclusiva y limitada colección saldrá a la venta de manera global este próximo sábado 20 de diciembre de 2025 a través del sitio oficial el línea, por lo que es importante estar al pendiente.

De momento no se sabe de manera oficial el precio de estas prendas, aunque se espera que las playeras cuesten cerca de $100 dólares, y la chamarra al menos $500.