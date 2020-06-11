Las razones por las que Paul Walker no participó en la película de ‘Rápidos y Furiosos: Reto Tokio’.

Una de las combinaciones más explosivas y llenas de adrenalina, son las de Brian O’Conner y Dominic Toretto, dos personajes que se convirtieron en dinamita pura sobre los autos. Sin embargo, hay algo que los fans de esta saga se siguen preguntando, y es la ausencia de Paul Walker en el filme de Reto Tokio.

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Los fanáticos no pudieron evitar el preguntarse las razones por las que O’Conner no aparecía en dicha cinta, siendo que Vin sí tuvo una participación, esto causó que el actor, antes de fallecer, saliera a hablar del porqué de su ausencia.

En el 2015, Walker reveló las razones y cabe destacar que no fue porque el se negara, al contrario; la nueva dirección de Fast & Furious decidió que no se viera en pantalla por las nueva política y material del estudio, una decisión del régimen.

Aunque la explicación no fue detallada, tiempo después Chris Morgan; el escritor argumentó que sí estaba destinado a que ambas figuras (Brian O´Conner y Dominic Toretto) sí participaran, pero debido a que 2 Fast 2 Furious no logró el objetivo que se esperaba, Universal tenía la última palabra.

El elenco de Reto Tokio fue interpretado por actores juveniles, por lo que se buscaba mostrar un ambiente más de secundaria, con protagonistas que le dieran un toque más fresco. Fue así como Paul Walker no apareció en esta única cinta de la saga de automóviles antes de su muerte.

Por otra parte, Vin Diesel habló en algún momento de las pláticas que llegó a tener con su compañero de cinta, en la que ambos hablaban de cuántos filmes más se podían seguir filmando. Diesel aseguró que era un tema que emocionaba al fallecido actor y que incluso, sonreía cada vez que se tocaba el tema.

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Una promesa que se hicieron y que no se pudo lograr, era llegar a las diez cintas rodadas, por lo que es algo que está a punto de cumplirse con la novena entrega que estaba destinada a estrenarse en mayo del 2020, un sueño que no podrán cumplir en conjunto.

