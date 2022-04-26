¿Son falsos? Teoría sobre los Minions impacta a los fans.

Los Minions son sin duda muy populares y han quedado muy grabados en la gente a partir de las películas que fueron un éxito total. Ahora bien, hay una teoría que ha impactado a los fans y derivó consecuentemente muchas hipótesis.

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Desde esa película lanzada en 2012 el fenómeno alrededor de los Minions ha sido enorme y han llegado a muchas generaciones manteniéndose en un nivel de masividad muy alto.

Tal ha sido la llegada de este largometraje que se ha constituido en la segunda película de animación más taquillera de la historia y, seamos justos, ha envejecido bien. Y ante esto se explica también que en julio de este año se viene una secuela esperadísima por parte del público.

¿Qué dice la teoría sobre los Minions que impactaron al mundo?

Para comenzar, el video indica que algo no encaja en la evolución pues durante la película no aparece la misma cantidad de Minions en comparación al momento en que irrumpe Gru.

Dicho esto, no pueden tener hijos pero son inmortales ya que aparecen desde hace mucho tiempo. Y a eso hay que agregar, según esta teoría, que los otros varios Minions son una creación de Gru y poseen habilidades mejoradas al punto que incluso pueden vivir sin oxígeno.

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