La película animada que hizo historia como la primera ganadora en los Premios Oscar

La primera película animada que ganó un Premio Oscar fue “Flowers and Trees” (1932), un cortometraje producido por el mismísimo Walt Disney que marcó un antes y un después en la historia del cine. Este cortometraje fue un parteaguas que abrió el camino para que la animación fuera reconocida como un arte en Hollywood.

El primer Oscar para una película animada

Para recordar este momento histórico, hay que remontarse a la quinta edición de los Premios de la Academia, la cual fue celebrada en 1932. En este año la organización introdujo por primera vez la categoría de Mejor Cortometraje Animado. El ganador fue Flowers and Trees, parte de la serie Silly Symphonies de Disney.

¿Cómo era Flowers and Trees?

La cinta dura apenas ocho minutos y narra una historia romántica entre árboles en un bosque que enfrenta un incendio provocado por un antagonista que sufre un ataque de celos. Puede parecer una narrativa bastante sencilla hoy en día, pero en su momento fue revolucionaria por una razón clave: fue el primer cortometraje animado producido completamente en color con tecnología Technicolor. Si nunca lo has visto, no pierdas la oportunidad de verlo:

Por qué cambió la historia de la animación

El éxito de Flowers and Trees convenció a la industria de que la animación podía competir al mismo nivel que el cine tradicional. Además, gracias a este triunfo histórico, Disney pudo cumplir sus sueños y apostar por proyectos más ambiciosos que terminarían forjando un camino para que su talento llevara a materializar años después a clásicos como Blancanieves y los siete enanos.

El cine de animación se volvió parte importante de la industria cinematográfica

En resumen, gracias a este Oscar es que hoy en día tenemos todo el catálogo de Disney. Expertos en historia del cine coinciden en que este premio legitimó la animación como un formato serio y rentable, lo que permitió que más estudios se interesaran en esta nueva forma de contar historias y comenzaran a invertir más en innovación técnica y narrativa.

El camino que abrió para la animación moderna

Esta historia nos deja en claro también la enorme importancia que ha tenido la premiación de los Oscar y es que, sin este reconocimiento, es muy probable que hoy en día no tuviéramos todas esas películas de Pixar, Disney, DreamWorks, Illumination y muchas otras producciones animadas actuales que hoy dominan la taquilla mundial.