¿Por qué Lady Gaga apareció en el Super Bowl con Bad Bunny? La historia detrás del momento más emotivo del show

Aunque no sabían cómo iba a ser, todos esperaban que Bad Bunny diera una espectacular fiesta latina; lo que nadie esperaba era que Lady Gaga apareciera en el medio tiempo del Super Bowl 2026. Muchos lo cuestionaron, pero lo que pocos saben es que Bad Bunny la invitó personalmente como parte de un momento muy especial para él: compartir escenario con una de sus mayores inspiraciones musicales en el evento más visto del mundo. La participación de Gaga fue un gesto de amistad y admiración mutua que convirtió el show en uno de los más comentados de la historia del Halftime Show.

Bad Bunny: De fan a cantar junto a su ídolo

El hecho de que Lady Gaga apareciera en el escenario es emotivo para los fans, pues el Conejo Malo cumplió un sueño más. Resulta que antes de convertirse en una superestrella global, Bad Bunny era un declarado fan de Lady Gaga. Durante años compartió su gusto por la artista, incluso usando mercancía oficial de la era Chromatica y mencionando en entrevistas cuánto influyó ella en su libertad creativa y estética.

|Crédito: Bad Bunny | facebook Lady Gaga Facks

Fue por eso que, cuando Benito encabezó el espectáculo, quiso incluir a alguien que representara parte de su camino artístico. La aparición de Gaga interpretando junto a él una versión especial de “Die With a Smile” se convirtió en un símbolo para todos los que conocían la historia: estábamos viendo a un fan que ahora compartía escenario con su ídolo frente a millones de personas.

Una amistad que nació antes del Super Bowl 2026

La conexión que se sintió en el escenario llenó de lágrimas a muchos espectadores, y es que esta no surgió esa misma noche. En 2023 coincidieron en Saturday Night Live, donde Gaga presentó a Bad Bunny en español, gesto que fue visto como un apoyo genuino hacia la música latina. Desde entonces mantuvieron contacto y mostraron respeto público por sus carreras.

Un momento cultural que quedó para la historia

La mezcla de pop, música latina y espectáculo visual creó uno de los instantes más emotivos del evento. Gaga no opacó a Bad Bunny ni fue una mala elección; al final, como bien dijo el Conejo Malo, todos somos americanos y la artista se integró a su universo creativo, celebrando la diversidad musical.