¿Cuándo sale Super Mario Galaxy en streaming? Esta es la fecha exacta para verla desde casa

La película Super Mario Galaxy ha recaudado más de 831 millones de dólares en taquilla mundial desde su estreno el 1 de abril de 2026, según Box Office Mojo. Sin embargo, muchos fans esperan su lanzamiento en streaming para verla desde casa. La buena noticia es que ya hay fecha confirmada: 5 de mayo.

De esta manera, la película del exitoso videojuego, secuela de Super Mario Bros., estará disponible a través de Google Play, Apple TV y Amazon Prime Video. Los usuarios podrán comprar o rentar el filme por un precio estimado de entre 15 y 17 euros, de acuerdo con Vandal, lo que en México rondaría los $350 pesos.

¿Cuándo sale Super Mario Galaxy gratis en plataformas?

Aunque ya se confirmó su llegada a plataformas digitales , aún no hay una fecha oficial para su estreno en un catálogo por suscripción. Se estima que podría llegar alrededor de julio de 2026. Entre las posibilidades, se menciona a Netflix como una de las plataformas donde podría estar disponible sin costo adicional, ya que la primera entrega está actualmente disponible en su catálogo gracias a un acuerdo con Universal Pictures.

¿Dónde ver Super Mario Galaxy?

Si quieres verla hoy mismo, todavía puedes disfrutar Super Mario Galaxy en cines. En México, varios complejos ofrecen funciones en español latino y versión subtitulada. Así que aprovecha para verlo en la pantalla grande y vivir la experiencia a lo máximo, sobre todo que ya viene el Día del Niño 2026 .

Super Mario Galaxy está por alcanzar los mil millones en taquilla.|(Nintendo)

¿Cuándo sale la película de “Mario Bros. 3”?

Las teorías sobre una tercera entrega han generado expectativa entre los fans. Sin embargo, hasta ahora, Illumination, Universal Pictures y Nintendo no han confirmado nuevos proyectos de la saga. Aun así, si esta entrega repite el éxito de la anterior, es probable que el anuncio llegue pronto.

Cabe recordar que Mario Bros: La película superó los 1.3 mil millones de dólares en taquilla mundial en 2023, según Box Office Mojo. Ahora, la secuela enfrenta el reto de igualar o superar esa cifra. ¿Lo logrará?