Por qué Michael Jackson se volvió blanco: 'Él no quería’, dice su familia

La película de Michael Jackson ( Michael ) ya es la biopic más taquillera de la historia en su primera semana de estreno, a pesar de las malas críticas. El filme del “Rey del Pop” fue muy esperado durante años y finalmente muestra cómo fue su infancia y su complicada relación con su padre. Sin embargo, también revive aspectos de su vida, como la polémica sobre por qué el cantante cambió el tono de su piel.

Aunque se trata de un tema controversial que ha generado teorías conspirativas, la familia del artista recalca que “él no quería blanquearse la piel”, sino que una enfermedad lo obligó.

¿Por qué Michael Jackson se volvió blanco?

Michael Jackson cambió el tono de su piel debido a un diagnóstico de vitiligo, un trastorno que provoca la pérdida de melanina. Sin embargo, el cambio más visible se dio por el uso de cremas y maquillaje despigmentante que utilizaba para unificar el tono de su piel.

Así lo explicó Jaafar Jackson, su sobrino y protagonista de la película Michael, durante la premiere en Los Ángeles: “Ese es un gran malentendido, y esta película te da esa comprensión de lo que fue. El vitiligo jugó un papel en su vida. Él estaba luchando con eso desde muy joven”.

Esta versión ya había sido mencionada por el propio cantante en su libro autobiográfico Moonwalk y también en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993. “Es algo que no puedo evitar. Cuando la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy, me duele”, expresó.

¿Qué es el vitiligo, la enfermedad que tuvo Michael Jackson?

El vitiligo es una enfermedad que causa la pérdida del color de la piel en forma de manchas. Estas áreas descoloridas pueden crecer con el tiempo y afectar distintas partes del cuerpo, incluso el cabello o el interior de la boca, según información de Mayo Clinic.

¿Qué cirugías plásticas se hizo Michael Jackson?

Michael Jackson se sometió a varias cirugías plásticas a lo largo de su carrera, lo que alimentó rumores sobre un cambio intencional en su piel. Sin embargo, de acuerdo con People, únicamente se realizó dos rinoplastias y un implante de mentón.

Ambas intervenciones aparecen en la película Michael en distintas escenas, incluida una en la que su padre le dice: “Nariz grande”.