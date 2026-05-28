Confirmado: “Hoppers” ya tiene fecha de estreno en Disney+

Ya es oficial. Tras su exponencial éxito en taquilla, “Hoppers”, la nueva película de castores de Pixar llega a streaming. La cinta estará disponible en Disney+ a partir de la próxima semana y aquí te contamos todo lo que debes saber sobre su estreno en plataformas digitales.

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¿Cuándo se estrena Hoppers en Disney+?

La fecha de estreno de “Hoppers” en Disney+ está programada para el próximo miércoles, 3 de junio.

¿De qué trata “Hoppers: Operación Castor”?

Este éxito de Pixar sigue la historia de Mabel, una joven que descubre una nueva tecnología para transferir la consciencia humana a animales robots. Durante uno de los procesos, Mabel transfiere su propia consciencia a un castor robótico, con el objetivo de poder comunicarse con estos animales, dando como resultado una historia llena de aventura.

Como “castor”, Mabel se hace amiga del Rey George, un pequeño animal con el que une fuerzas para detener a una inmobiliaria que amenaza con destruir el hábitat natural de otros castores y demás animales del bosque. Sin duda, una historia extraordinaria para pasar el rato junto a los más pequeños - y no tan pequeños - del hogar.

Hoppers, el mejor estreno de Disney Pixar en los últimos años

Desde su estreno en cines, “Hoppers: Operación Castor” se ha convertido en uno de los mejores lanzamientos de Disney Pixar en los últimos años. Su puntuación supera el 90% en sitios como Rotten Tomatoes, tanto en recepción del público y de la crítica. Aunado a ello, la cinta también fue todo un éxito en taquillas.

A nivel global, logró reunir $386.4 millones de dólares, mientras que el presupuesto para hacerla fue de $150 millones. Tan sólo en su primera semana de estreno obtuvo $88 millones de dólares, incluidos $46 en Estados Unidos y $42 a nivel internacional.

Reparto de “Hoppers: Operación Castor”

El reparto de “Hoppers” está conformado por grandes voces, como Meryl Streep, Dave Franco y John Hamm, por mencionar algunos. Aquí el elenco completo:

