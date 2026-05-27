Rick and Morty, temporada 9: fecha de estreno de cada episodio

Una de las series animadas para adultos más populares de los últimos años está de regreso con su novena temporada. Así es, Rick and Morty vuelven, pero hay que tomar en cuenta que no todos los capítulos llegarán al mismo tiempo. El primer episodio se estrenó el 24 de mayo de 2026 y el resto se lanzará semanalmente hasta finales de julio a través de HBO Max.

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¿Cuándo se estrena cada episodio de Rick and Morty temporada 9?

Primero que nada, hay que tomar en cuenta que la serie tendrá un total de 10 capítulos, los cuales se estrenarán cada domingo en Estados Unidos. Posteriormente, estos episodios llegarán a Latinoamérica y España en HBO Max en la madrugada o mañana del lunes. Por lo que el calendario oficial queda de la siguiente forma:



Episodio 1 — There’s Something About Morty: 24 de mayo

Episodio 2 — Ricks Days, Seven Nights: 31 de mayo

Episodio 3 — Rick Fu Hustle: 7 de junio

Episodio 4 — A Ricker Runs Through It: 14 de junio

Episodio 5 — Jer Bud: 21 de junio

Episodio 6 — Erickerhead: 28 de junio

Episodio 7 — Mortgully: The Last Rickforest: 5 de julio

Episodio 8 — Rickuiem Mort a Dream: 12 de julio

Episodio 9 — Salute Your Morts: 19 de julio

Episodio 10 — Field of Dreams: 26 de julio

¿Qué podemos esperar de esta temporada?

La sinopsis oficial promete traer de vuelta las aventuras más absurdas y el humor todavía más caótico que caracteriza a la serie. Incluso Adult Swim bromeó diciendo: “¡Nada de basura de IA! Solo basura orgánica hecha por humanos reales”. Los fans tienen todas sus expectativas y esperanzas puestas en esta nueva temporada después del éxito de las anteriores. No por nada, Rick and Morty sigue siendo una de las series animadas más importantes.