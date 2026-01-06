¿De cuánto es la MILLONARIA fortuna de Bruce Willis y quiénes serían sus herederos?

En esta ocasión te diremos de cuánto es la millonaria fortuna de Bruce Willis ; actor que ha tenido algunas complicaciones en su estado de salud desde hace ya varios años y recientemente, estos temas se han ido agravando. Por otro lado, muchos de sus seguidores se preguntan, quiénes serían los herederos de todo el dinero que ha amasado este icono del séptimo arte.

¿De cuánto es la MILLONARIA fortuna de Bruce Willis?

De acuerdo con algunos medios, el actor habría amasado una millonaria fortuna de aproximadamente unos 250 millones de dólares. Esta cifra no esta del todo confirmada, y muy posiblemente sea heredada a alguno de sus hijos.

¿Quiénes serán los herederos de la millonaria fortuna de Bruce Willis?

Bruce Willis tiene actualmente 5 hijas, pero no todas son del mismo matrimonio, por lo que, estas mujeres podrían ser las herederas del actor en caso de que fallezca. Sus primeros 3 retoños los tuvo con Demi Moore, y las otras dos fueron concebidas por su segunda esposa, una ex modelo.

Rummer Glenn Willis es la mayor de las 5 hijas del actor, tiene 37 años de edad y se mantiene lejos de los reflectores. La segunda se llama Scout LaRue Willis, tiene 34 años y ella ha enfocado su carrera en la música y el arte. Tallulah Bele Willis tiene 31 y enfocó su vida en la salud mental, el diseño y la moda.

Mabel Ray Willis es la cuarta, pero la primera hija que Bruce tuvo con Emma Heming Willis, ella nació en el 2012, como apenas es una adolescente, actualmente se dedica a su escuela y sus hobbies son tocar el piano y bailar. La menor de las 5 hijas de la leyenda del cine se llama Evelyn Penn Willis, nació en el 2014, y de acuerdo con algunas entrevistas, es fanática de Star Wars.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

El actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022, y en dicho año se retiró de la actuación por una falacia, misma que es un trastorno del lenguaje, con el también fue diagnosticado y que además, no tiene cura; ya que es menos común que el AlzHeimer, a eso se le añade que, no ha sido investigado lo suficiente como para que se desarrolle una tratamiento que lo combata.

