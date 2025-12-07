La vez que Bruce Willis pudo salvar al mundo de un meteorito

Bruce Willis es un actor muy entrañable entre todos los millones de usuarios que consumen cine, sin embargo, esta leyenda del séptimo arte vive momentos complicados en su vida puesto que, desde hace 3 años su salud ha ido empeorando día con día. A pesar de esto, aquí te diremos la vez en que el también protagonista de “Duro de Matar” salvó al mundo de un meteorito.

¿Bruce Willis salvó al mundo de un meteorito?

Aunque parezca increíble, sí, Bruce Willis salvó al mundo de un meteorito y lo hizo en la historia ficticia de la película de “Armagedon”, la cual es un clásico del cine y que se estrenó un 31 de julio de 1998.

Esta cinta trata sobre un problema grave que enfrentó la humanidad en aquellos años, donde un meteorito impactaría de lleno contra la tierra causando daños similares como los que llevaron a los dinosaurios a su extinción.

En esta trama, fue el actor Bruce Willis es uno de los mejores perforadores y da vida a Harry Stamper, quien lleva a un equipo de su mismo gremio a ser astronautas. Los colegas de este protagonista se unen a los expertos astronautas, y juntos forman 2 equipos.

Sin embargo, las cosas se complican cuando llegan al meteorito ya que se dan varios terremotos y en la escena que marcó a los televidentes, fue cuando Willis decide que uno de sus compañeros se vaya y logra llegar a la bomba para encenderla y terminar con el famoso: “Ganamos Grace” quien era su hija.

¿Dónde ver Armagedon en México?

Esta película la puedes ver en la aplicación de Disney Plus en México. Cabe señalar que, esta cinta estuvo nominada a: Mejor Montaje, Mejores Efectos Especiales y Mejor canción, pero no pudo ganar ningún Oscar.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

El actor padece una enfermedad llamada frontotemporal (DFT), la cual es un mal neurodegenerativo que afecta directamente las áreas frontales y temporales del cerebro; esta condición hace que el paciente presente alteraciones en su conducta, lenguaje y personalidad. El DFT se manifiesta con cambios en el comportamiento social, la capacidad para planificar y también en la toma de decisiones.

La complicada decisión que tomaría la familia de Bruce Willis

Bruce Willis es cuidado por su familia, y debido a que la demencia frontotemporal es un mal neurodegenerativo el cual no tiene cura, este círculo cercano de parientes ha decidido llevar a cabo una dolorosa y complicada decisión, que es donar el cerebro de la leyenda de la pantalla grande a la ciencia, esto con el objetivo de que se logre un avance en la medicina y así hacerle frente a esta enfermedad para encontrar una solución y una cura.

