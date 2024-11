Denzel Washington se une al universo de Black Panther: ¿Se viene una tercera película?

Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, la saga quedó en incertidumbre para los fans, pues no se sabía si habría una forma de retomar la historia sin el actor. Al menos así era hasta que Denzel Washington dio un poco de esperanza cuando confirmó que formara parte del legado en Wakanda lo que significa que posiblemente Black Panther 3 esté más cerca de lo que esperábamos.

Denzel Washington confirma que será parte de la nueva película de Black Panther

Así como lo lees, resulta que el actor de 69 años confirmó que no solo será parte de la nueva cinta, sino que será nada más y nada menos que el protagonista de Black Panther 3. Esto lo dijo durante una aparición que hizo en el Today Show de Australia, donde habló sobre todos los planes que tiene para su carrera.

Según Denzel Washington, el director Ryan Coogler se encuentra escribiendo su papel para esta tercera entrega de Black Panther, la cual sería una de sus últimas películas, pues, ya planea retirarse del mundo de la actuación.

“Para mí, lo importante son los cineastas. Especialmente en este punto de mi carrera, solo me interesa trabajar con los mejores”, dijo Washington sobre participar en Black Panther junto al director. En la entrevista continuó con la triste noticia de que probablemente esté cerca del retiro: “No sé cuántas películas más haré. Probablemente no sean tantas. Quiero hacer cosas que no he hecho”.

Aunque Denzel Washington confirmó la cinta al mencionar su participación y Kevin Feige, confirmó que ya había charlado con Ryan Coogler sobre hacer ‘Black Panther 3’, es pertinente esperar a la confirmación de Marvel Studios. Pues aún se desconoce el rumbo que tomará la historia que comenzó con Chadwick Boseman o si será parte de una nueva trama del superhéroe.

