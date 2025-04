¡Fanático del cine paranormal! Esto es todo lo que debes saber de “El Conjuro 4”

Una de las mejores franquicias de cine de horror paranormal ha confirmado su cuarta entrega. Así es, hablamos del conjuro, que próximamente sacará su cuarta y última película de la saga. El título se extendió a lo largo de una década estableciendo un vasto universo cinematográfico la que incluye secuelas, precuelas y spinoffs recaudaron más de 2 millones de dólares en la taquilla global.

¿Cuál será el caso de los Warren que llegue al cine para “El Conjuro 4"?

Hasta el momento, la trama se mantiene en secreto. Sin embargo, fanáticos especulan sobre cuál de sus casos podría inspirarse la cuarta película del Conjuro. Los Warren realizaron un enorme número de investigaciones paranormales, por lo que hay varios de los más impactantes que no han llegado al cine. Es por eso que muchos especulan con que podría tratarse de Amitiville, The Haunting in Connecticut o The Smurl Haunting. Este último es uno de los más intrigantes de todos y fue tan extenso que su investigación duró 15 años.

¿Cuál es el orden cronológico para las películas de “El Conjuro”?

Si te quieres ir poniendo al día con las cintas que han salido de los casos Warren, aquí te dejamos cuál es el orden cronológico de las películas para que estés listo el día del estreno:



La monja (transcurre en 1952)

(transcurre en 1952) Annabelle 2: la creación (transcurre en 1955)

(transcurre en 1955) La monja 2 (transcurre en 1956)

(transcurre en 1956) Annabelle (transcurre en 1967)

(transcurre en 1967) El conjuro (transcurre en 1971)

(transcurre en 1971) Annabelle 3: viene a casa (transcurre en 1972)

(transcurre en 1972) La maldición de la llorona (transcurre en 1973)

(transcurre en 1973) El conjuro 2 (transcurre entre 1976 y 1977)

(transcurre entre 1976 y 1977) El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (transcurre en 1981)

¿Quiénes estarán a cargo de “El Conjuro 4”?

Según confirmó el Hollywood Reporter, Michael Chaves estará a cargo de este proyecto como director. Recordemos que él estuvo detrás de “El conjuro 3 y “La monja 2”. Además, David Leslie Johnson-McGoldrick ejercerá. La continuidad que da este equipo creativo buscará preservar la visión tan característica de estas películas.

