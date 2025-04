Te damos todos los detalles del estreno de “The Last of Us” temporada 2

“The Last of Us” es una de las series más populares en la actualidad , pues logró cautivar a fanáticos del videojuego y a un público totalmente ajeno al juego. Desde que terminó la primera temporada, la gente no podía esperar más por volver a ver y después de la larga espera, eso por fin va a suceder.

La primera temporada de “The Last of Us” se estrenó el 15 de enero de 2023 y fue calificada como una de las mejores adaptaciones de videojuegos que existen . La serie fue creada por Neil Druckmann y Craig Mazin y, si no conoces la serie, a grandes rasgos es una serie postapocalíptica donde los protagonistas se enfrentan a terrores desconocidos.

¿Cuántos capítulos tendrá “The Last of Us”, temporada 2?

La segunda temporada de la serie contará únicamente con siete capítulos en total. Dos menos que la primera, la cual contaba con nueve episodios.

¿Cuándo y a qué hora se estrena “The Last of Us” temporada 2?

¡Comienza la cuenta regresiva! Los capítulos de “The Last of Us” se estrenarán en México cada domingo a las 20:00 horas a través de la famosa plataforma. Si quieres tener bien registrado exactamente cuándo llegará el capítulo, te dejamos una lista a continuación:



Capítulo 1 - domingo 13 de abril

- domingo 13 de abril Capítulo 2 - domingo 20 de abril

- domingo 20 de abril Capítulo 3 - domingo 27 de abril

- domingo 27 de abril Capítulo 4 - domingo 4 de mayo

- domingo 4 de mayo Capítulo 5 - domingo 11 de mayo

- domingo 11 de mayo Capítulo 6 - domingo 18 de mayo

- domingo 18 de mayo Capítulo 7 - domingo 25 de mayo

Si por algún motivo no viste los nuevos retos que deberán enfrentar Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) aquí te dejamos el tráiler para que, al igual que el resto de fanáticos, te vayas emocionando por el estreno del primer capítulo este domingo.

¿Crees que esta segunda temporada supere a la primera?

