Mejores dramas tailandeses: 7 series que debes ver si amas el romance asiático

Los asiáticos se están convirtiendo en los reyes del entretenimiento. Durante años, en cuanto a los dramas televisivos, los k-dramas han sido los reyes en cuanto a series románticas asiáticas, pero ahora Tailandia está ganando terreno y cada vez tienen mayor reconocimiento global gracias a producciones con historias frescas, emociones intensas y el carisma de sus protagonistas. Si eres fan de la cultura asiática y buscas algo nuevo para hacer tardes de maratón, aquí tienes 7 dramas tailandeses imperdibles que están dando de qué hablar.

Los 7 mejores dramas tailandeses que no te puedes perder

Género: Romance, comedia, enemies-to-lovers

Dos chicos rivales terminan enamorándose a pesar de la presión social y familiar. Una historia donde los protagonistas tienen una química extraordinaria y momentos inolvidables.

2. 2gether: The Series

Género: Escolar, romance

Todo comienza como una relación falsa que sirve para espantar a un pretendiente; sin embargo, esta se convierte en un romance real.