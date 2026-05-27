¿El Spider-Man de Tobey Maguire aparecerá en Avengers: Doomsday? Esto es TODO lo que se sabe tras presunta filtración

Estamos a pocos meses del estreno mundial de la película de Avengers: Doomsday, uno de los proyectos más ambiciosos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel y que ha despertado cientos de teorías en el internet según el contenido que podríamos ver debido a que es sabido que habrá una parte del multiverso en pantalla.

Uno de los últimos rumores que comienza tomar mayor importancia en el mundo geek es sobre la aparición del Spider-Man de Tobey Maguire en esta entrega y es que desde su regreso en el título de Spider-Man: No Way Home, se le vio entusiasmado por regresar a dar vida a Peter Parker.

¿Tobey Maguire estará en la película Avengers: Doomsday?

Si bien, esto es solo un rumor, millones de fans del mundo que crecimos con trilogía de Tobey y Sam Raimi nos hemos emocionado y es que un rumor que ha surgido en redes señala que algunos insiders presuntamente esperan que Hasbro revele su figura coleccionable, afirmando el “spoiler”.

Tobey Maguires role in Avengers Doomday is rumoured to be revealed by Hasbro as part of the first wave of Avengers Doomday Marvel Legends figures at San Diego Comic Con in July



(https://t.co/ugpe27PQvS) pic.twitter.com/owwBDAwZDU — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) May 26, 2026

A través de los años, el tema de las mercancías y las filtraciones son cada vez más recurrentes, pues la producción de esta y el gran flujo que tienen por el mundo muchas veces ha llevado a “arruinar” sorpresas aunque a pocos meses de sus estreno, Marvel y el actor de 50 años se han mantenido reservados.

¿Cuál es el reparto de Avengers: Doomsday?

Aunque a finales de 2025 se reveló un gran elenco conformado por nombres ya conocidos y que emocionaron a todo el mundo como lo son lo siguientes actores COFIRMADOS:

