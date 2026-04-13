CONFIRMADO: Paddington regresa, revelan cuarta película y un proyecto animado en la CinemaCon 2026

Recientemente, durante la presentación de StudioCanal en la CinemaCon, se dio a conocer que una cuarta película de Paddington se encuentra ya en desarrollo, así como un nuevo proyecto animado sobre las aventuras del querido personaje. Con estas revelaciones se refuerza la continuidad de una de las franquicias familiares más exitosas del cine.

Ahora lee: Muere conocido creador de los shows infantiles más perturbadores de la televisión a la edad de 96 años

Paddington 4 ya está en desarrollo

De acuerdo con lo señalado por StudioCanal, la historia del oso Paddington continuará con una cuarta entrega con la que se planea ampliar su universo. A pesar de que no se revelaron más detalles sobre la trama o fecha de estreno, el proyecto ya está en marcha y ha encendido las especulaciones de sus seguidores.

También llegará una película animada

Además de la nueva película de acción real, el estudio sorprendió a todos al confirmar el desarrollo de un material animado, con el que se buscarán nuevas maneras de contar la historia del personaje, confirmando la ampliación de su alcance a nuevas audiencias.

Una franquicia con éxito global

Desde su llegada en 2014, Paddington se ha consolidado como una de las sagas familiares más importantes y queridas de todos los tiempos, gracias en parte a su narrativa, humor y valores, por lo que el anuncio de CinemaCon confirma que la franquicia seguirá creciendo. No obstante, por ahora los fans deberán esperar más detalles sobre los proyectos que ya generan gran expectativa.