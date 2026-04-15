¿Sydney Sweeney será la nueva Harley Quinn para el DCU? Esto es lo que se sabe del rumor

Esta semana del 13 al 16 de abril se está llevando a cabo la conocida CinemaCon en su edición 2026, donde los estudios más grandes de Hollywood presentan las novedades que tendremos tanto para este año como para años venideros, mostrando además adelantos exclusivos, posters que no se habían visto y regalándonos pequeños detalles de lo que veremos en los títulos que tanto esperamos que se estrenen. Y en redes ha comenzado a rondar un fuerte rumor: ¿Sydney Sweeney va a ser la nueva Harley Quinn?

Esta supuesta noticia ha rondado sobre todo en 'X', afirmando que la próxima gran entrega que tendremos del DCU sería una de Harley Quinn, protagonizada por Sydney Sweeney y dirigida por nada más y nada menos que Sam Levinson, director y creador de Euphoria. Sin embargo esto se trata simplemente de una fake news, ya que fue publicada en una cuenta de noticias falsas del mundo del cine, parodiando la cuenta de más de dos millones de seguidores: DiscussingFilm.

De acuerdo a las mismas reacciones que se encuentran en el post de la cuenta de X, muchos llegaron a creerse la noticia poco tiempo antes de notar que se trataba de una noticia falsa. Y varios comentarios pueden leerse con expresiones como "ni siquiera bromeen respecto a eso", "gracias a Dios es una broma", "los reales sabrán que James Gunn nunca permitiría esto".

Sam Levinson is officially set to write and direct a 'HARLEY QUINN' film for DC Studios.



Sydney Sweeney has been cast as Harley Quinn. #CinemaCon pic.twitter.com/zZRZHhH3ZS — DiscussingFish (@DiscussingFish) April 14, 2026

¿Cuáles fueron los anuncios REALES de DC que se dieron en la CinemaCon 2026?

Los anuncios que son completamente reales sobre el universo cinematográfico de DC que se dieron en el marco de la CinemaCon 2026 incluyeron momentos exclusivos como:

