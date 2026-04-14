“Es la película más emotiva y madura de Spider-Man": Tom Holland; revelan NUEVOS detalles sobre Spider-Man Brand New Day

Este lunes 13 de abril dio inicio la tan esperada CinemaCon 2026, la cuál como su nombre lo dice, es la convención de cine más grande, importante y privada del año, donde se anuncian adelantos exclusivos, novedades, estrategias e incluso se revelan algunas nuevas tecnologías para el uso de la industria cinematográfica

Como se esperaba, la edición de este 2026 pudimos ver nuevos detalles de la película de Spider-Man: Brand New Day, donde miles de fans ya han empezado a reaccionar en redes sociales, pues han revelado los primeros posters dos oficiales a pocos meses de su estreno en cines del mundo, además de cortos que han revelado un poco más de lo que será esta emocionante entrega.

¿Qué se pudo ver en el nuevo adelanto de Spider-Man: Brand New Day?

De acuerdo con la información que ha comenzado a circular previo a la liberación de estos nuevos adelantos, hemos tenido un planteamiento nuevo de esta nueva entrega, pues Peter habría estado espiando a Ned, quien fuera el mejor amigo y descubre que él está convencido de que Flash Thompson o su profesor de ciencias, Harrington podrían ser Spider-Man, dejando ver sus sospechas luego del tiempo y espacio que compartió con ellos en el pasado.

Por si fuera poco, Peter decide ir a una fiesta donde está Ned y MJ e intenta acercarse un poco a estos, aunque todo se va "para abajo" cuando llega alguien más a coquetear con esta y a besarla, lo que hace que Peter se retire en un estado aparentemente molesto y triste.

Nuevos posters de Spider-Man: Brand New Day

Por si fuera poco, por fin se revelaron las imágenes promocionales de la película y para sorpresa de muchos han sido dos; uno donde refleja MJ en la máscara de Spider y otro donde se le ha visto enfrentar a algunos ninjas, dejando en claro la trama que podría tener sobre la dualidad de el incremento del crimen para "Spidey" y los problemas sentimentales de Peter Parker.

New teaser poster for Spider-Man: Brand New Day. In theatres July 31. 🕷️ pic.twitter.com/VE3uqbD9ZI — Sony Pictures (@SonyPictures) April 14, 2026

¿Cuándo se estrena la película de Spider-Man: Brand New Day?

Será este próximo 31 de julio cuando la cuarta entrega de Tom Holland de Spider-Man llegue a cines del mundo, historia que podría ser un parteaguas en el MCU; pues en palabras del actor "Es la película más emotiva y madura de Spider-Man", por lo que podríamos ver una historia como pocas.