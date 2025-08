Spider-Man: Brand New Day revela su elenco completo y los personajes que interpretan

La información en torno a la nueva película del Hombre araña ha salido a cuenta gotas, pero finalmente Marvel y Sony han confirmado parte del reparto oficial de “Spider-Man: Brand New Day”, la próxima película protagonizada por Tom Holland. Esta entrega marca un nuevo comienzo para el personaje dentro del UCM, con una historia más emocional y callejera.

¿Quiénes forman parte del elenco de Spider-Man: Brand New Day?

Estos son los actores y actrices confirmados y los personajes que van a interpretar en esta nueva entrega de Spider-Man:



Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man

como Zendaya como MJ

como Jacob Batalon como Ned Leeds

como Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk

como Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher

como Michael Mando como Mac Gargan / Scorpion

¿Qué papel jugarán estos personajes en la historia?

Después de los eventos ocurridos en “No Way Home”, Peter Parker se vio obligado a partir de cero. El superhéroe terminó sin aliados, sin reconocimiento, y completamente solo, lo que llevará a Spider-Man a enfrentarse a un entorno más crudo y realista. La inclusión de personajes como Punisher y Scorpion apunta a que en esta ocasión tendremos un tono más violento y urbano, mientras que la aparición de Hulk aporta un vínculo con la narrativa más épica del UCM.

¿Por qué se llama Brand New Day?

El título Brand New Day no es casual: hace referencia a uno de sus cómics donde Peter Parker renuncia a su vida pasada para tener una nueva oportunidad. Con lo sucedido en No Way Home, Marvel tiene la oportunidad de reiniciar al personaje y que se vuelva a encontrar con sus raíces: el héroe solitario que lucha por el bien, incluso cuando nadie lo conoce.

¿Qué esperar del futuro de Spider-Man en el UCM?

La presencia de personajes como Punisher y Hulk sugiere que esta película podría ser el puente hacia nuevas historias con los Young Avengers, Defenders o Midnight Sons o simplemente un enlace más a Doomsday y la unión de los héroes. Solo queda esperar que la película llegue el próximo.

Si todo sale bien, se espera que Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines el 31 de julio de 2026.

