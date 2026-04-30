3 películas que te tocarán el corazón ideal para ver con tu mamá este 10 de mayo

El Día de las Madres de este 2026 se celebrará el siguiente domingo 10 de mayo, y si lo que quieres es tener un día a lado de tu mamá más tranquilo, evitar gente, aquí te diremos cuáles son las 3 películas que no puedes perderte y que te tocarán el corazón. Dichas cintas se centran en el valor de las madres y nos cuentan historias sobre lo que son capaces de hacer por el amor de sus hijos.

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3 películas para ver este 10 de mayo y valorar a tu mamá

¿Dónde quedó el amor?

Una de las películas para ver este 10 de mayo es ¿Dónde quedó el amor?, la cual está disponible en HBO MAX y Prime Video. Esta historia se basa en la novela homónima de Billie Letts, la cual sigue a la joven Novale Nation, quien es interpretada por Natalie Portman, una chica de apenas 17 años de edad que está embarazada. Sin embargo, las cosas se ponen algo complicadas cuando su novio la abandona en un Walmart, ella sin hogar y con sólo 5 dólares decide vivir en esta tienda en secreto.

|Crédito: 20th Century Fox

Quédate a mi lado

La segunda película que puedes disfrutar junto con tu mamá este 10 de mayo es “Quédate a mi lado”, la cual está disponible en Netflix. Esta cinta que es protagonizada por Susan Sarandon y Julia Roberts, nos cuenta la vida de una madre soltera con sus dos hijas; la trama se centra en cómo es la relación entre la madre y la hija mayor, pero conforme pasa el tiempo van enfrentando conflictos y dificultades, las cuales sólo se podrán pasar con la fuerza de las madres y sobre todo, con el amor incondicional.

|Crédito: Sony Pictures

Harta

Si lo que quieres es llorar y darte cuenta de lo que una madre puede hacer por su hijo o hija, no puedes perderte la película Harta, la cual está disponible en la plataforma de streaming con la N gigante. Esta historia se centra en la historia de Janiyah Wiltkinson, quien es interpretada por Taraji P. Henson, quien es una madre que enfrenta varias adversidades, la cual viene con una niñita enferma de apenas 11 años.

|Crédito Netflix

La mujer trata de conseguir dinero para las medicinas de su hija, por lo que acude a un banco para cobrar un cheque, sin embargo, la situación que vive previo a este momento hace que todo se descontrole al punto que, todos piensan que ella está intentando robar este banco e incluso la policía piensa que los tiene como rehenes; descubre todo lo que pasa en esta cinta.