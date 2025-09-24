Reparto de Wicked 2: quién es quién en la nueva película que está por estrenar en cines

Una de las películas más esperadas para este 2025, definitivamente, es ‘Wicked 2', que como su nombre lo dice, es la segunda parte del éxito taquillero protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Y ahora que su estreno está próximo a llegar, ya existe mucha emoción por conocer todo sobre los nuevos personajes y el giro que tendrá la historia.

En esta nuevaparte de la historia, los personajes más importantes son:



Ariana Grande como Glinda .

. Cynthia Erivo como Elphaba .

. Jonathan Bailey como Prince Fiyero.

Ethan Slater como Boq.

Michelle Yeoh como Madame Morrible.

Jeff Goldblum como The Wizard.

Marissa Bode como Nessarose.

Ryan Mann como Gale Force Lieutenant.

Instagram / @wickedmovie Cynthia Erivo y Ariana Grande seguirán como protagonistas en Wicked 2

¿Cuándo se estrena Wicked 2?

El estreno de ‘Wicked 2' está programado para el 21 de noviembre de 2025, fecha en la que se tiene previsto que la cinta llegue a los cines mexicanos.

De momento no se ha confirmado si la premiere se realizará también en tierras aztecas, tal como ocurrió en 2024 cuando Ariana Grande y Cynthia Erivo causaron furor durante su aparición en el Auditorio Nacional.

Y es que cabe recordar que los fanáticos mexicanos sintieron gran emoción gracias a que en este evento también se presentaron Danna Paola y Ceci de la Cueva, quienes fueron seleccionadas para hacer el doblaje al español de las protagonistas.

¿De qué trata Wicked 2?

Esta secuela, también conocida como Wicked For Good, se centrará principalmente en la historia de Elphaba. En la trama, los personajes estelares se enfrentaran a los dilemas de sus identidades como “Bruja Mala” y “Bruja Buena”, así como a los estragos de su revelación al Mago de Oz.

Gran parte de la historia está inspirada en ‘Memorias de una bruja mala’, novela de 1995 escrita por Gregory Maguire, y que a su vez está basada en los libros de ‘El Maravilloso Mago de Oz’, que se publicaron de 1900 a 1920.

La dirección de ‘Wicked 2' está a cargo del cineasta estadounidense Jon M. Chu, conocido por su trabajo en comedias de romance y musicales.