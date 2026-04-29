¿'El Diablo Viste a la Moda 2' tiene escena post-créditos? Esto se sabe

La película El Diablo Viste a la Moda 2 se estrena este miércoles 29 de abril a partir de las 7:00 p.m. en cines de México y muchos fans están emocionados por el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway en un reencuentro que promete polémica y risas. El regreso de este icónico dúo revive una historia que marcó a toda una generación. Sin embargo, ante la importancia de su llegada a la pantalla grande, algunos se preguntan si deben quedarse por una escena postcréditos, una tradición cada vez más común en el cine.

De acuerdo con las primeras proyecciones, la película no incluye escenas adicionales ni pistas después de los créditos. No hay escena postcréditos, así que puedes salir tranquilo al terminar la función. Esto también ha llevado a especular que, por ahora, no hay planes confirmados para una tercera entrega o un spin-off.

Sobre las críticas, quienes ya la vieron coinciden en que se trata de una buena secuela, y en Rotten Tomatoes suma un 78 % de aprobación por parte de la crítica. La película logra convencer como continuación, aunque sin superar por completo a la original.

Aun así, aunque no tenga escenas postcréditos, vale la pena quedarse hasta el final para disfrutar cada momento. Es una experiencia completa que mantiene su esencia hasta el último minuto.

¿De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2?

A casi dos décadas del estreno original, El Diablo viste a la moda 2 retoma la historia con una Miranda Priestly más experimentada, enfrentando el reto de mantenerse vigente junto a la revista Runway en una era dominada por lo digital. La trama se centra en la lucha por adaptarse a una industria que cambió por completo.

Anne Hathaway y Meryl Streep regresan en “El Diablo Viste a la Moda 2". |ESPECIAL

En este nuevo contexto, recurre a un equipo renovado para adaptarse a los cambios, donde destaca el regreso de su exasistente Emily Charlton, ahora convertida en una influyente ejecutiva del mundo del lujo. Las dinámicas de poder evolucionan y podrían dar un giro inesperado.

¿El Diablo Viste a la Moda 2 es para niños?

La película El Diablo Viste a la Moda 2 tiene clasificación PG-13 en Estados Unidos, al igual que la cinta original, debido a su lenguaje moderado, escenas dramáticas y temas adultos. Está dirigida principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. En México, podría recibir clasificación B.