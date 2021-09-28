Te presentamos las 3 teorías más sorprendentes de las películas de Disney que nos explican muchos datos inesperados de 'El Rey León', 'Bambi' y 'Frozen', según fanáticos de estas historias.

En el caso de la cinta animada de los felinos, nos dice que Mufasa después de morir tuvo el poder de controlar el clima a su favor, pues desde que Scar fue rey hubo una sequía que obligó a Simba a regresar, cuenta Luis Velody en su vlog de TikTok.

En la lucha contra Scar comienza un incendio y después de años de sequía cuando muere empieza a llover, lo cual no tiene sentido. Por otro lado, a Simba se le apreció Mufasa con unas nubes formándose en el cielo.

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En ´Frozen' una teoría afirma que la madre de Sven fue asesinada por los recolectores de hielo, pues eso explicaría por qué está tan apegada a Cristo.

¿Cómo se conectan 'Bambi' y 'La Bella de la Bestia'?

En cuanto a 'Bambi' existe la posibilidad de que el cazador que mató a su mamá sea nada menos que Gastón de 'La Bella y la Bestia' pues sabemos que es un gran cazador de venados y las historias se ubican en el mismo lugar. Al inicio de la peícula sale un venado al lado del arroyo.

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