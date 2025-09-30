Estas son las ⁠películas que llegarán a Amazon Prime Video, HBO Max y Apple TV en octubre 2025

Durante octubre, es común que las diversas plataformas de streaming añadan títulos relacionados con los géneros de terror y suspenso, debido a las fiestas de Halloween en Estados Unidos y Día de Muertos en México.

En estas nuevas entregas no sólo se agregan títulos clásicos, sino también cintas que no tienen mucho tiempo que salieron de cartelera y que no tuviste tiempo de disfrutar en una sala de cine convencional.

Estas son las películas que se agregarán a las plataformas de streaming durante octubre

HBO Max

23 de octubre / Pequeños desastres. Serie dramática sobre cuatro mujeres unidas por la maternidad enfrentando un suceso misterioso.

26 de octubre / It: Welcome to Derry. Precuela de la saga de Peniwyse, basada en la obra de Stephen King.

Además, se añadirán títulos clásicos de terror, como Destino Final, Pesadilla en Elm Street, Scream 2 y 3.

Disney+

21 de octubre / The Peripheral. Serie de ciencia ficción distópica que retoma temas futuristas y de tecnología.

21 de octubre / Modern Love Tokyo. Serie romántica ambientada en Japón, siguiendo la línea de la franquicia Modern Love.

Aunque no son películas de terror, también se estrenará la temporada regular de la NBA, plus cobertura de la Emirates NBA Cup y la WNBA, disponibles en México.

Amazon Prime Video

Apple Tv

3 de octubre / Laberinto en llamas. Dirigida por Paul Greengrass e inspirada en hechos reales, esta película es un tenso descenso a los infiernos de uno de los incendios más letales de Norteamérica

24 de octubre / Stiller y Meara: Nada está perdido. Narra la historia de sus padres, los legendarios comediantes, explorando no solo su huella en la cultura popular, sino también en su propio hogar, donde la creatividad, el arte y la vida familiar a menudo se entrelazaban.