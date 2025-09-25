Este es el cómic de Batman más vendido del 2025

Batman es uno de los superhéroes más queridos por los aficionados de los cómics, no sólo por las historietas, sino también por las diversas adaptaciones que hay en el cine, sin embargo, hay una historia en particular que se ha posicionado como la más vendidas entre las novelas gráficas disponibles.

El pasado 18 de septiembre, se dio a conocer que ‘Batman #1' de Matt Fraction y Jorge Jiménez ya es el cómic más vendido del presente año, con solo algunas semanas de su estreno, pues se han comercializado 5000 mil ejemplares, una cifra histórica a lo largo de las impresiones del personaje.

Woooahhh!!! 🥹 Boom. I have no words.. pic.twitter.com/TF8l39GcLu — Jorge Jiménez (@JorgeJimenezArt) September 18, 2025

La historia comienza en Gotham y presenta un nuevo traje y Batimóvil, junto con una estética que combina el clásico estilo de los cómics con un toque pop y fresco. En esta historia se pone a prueba a Batman y Bruce Wayne y se centra en una serie de aventuras conectadas e independientes que desafían al Caballero Oscuro.

Batman Azteca, la nueva película que dio un toque único al ‘Caballero de la noche’

La nueva película del universo del ‘Caballero de la Noche’ se estrenó el pasado 18 de septiembre, dándonos una nueva versión del emblemático personaje de los cómics. Batman Azteca: Choque de Imperios nos transporta al corazón del Imperio Azteca, donde Yohualli Coatl, un joven guerrero, busca vengar la muerte de su padre.

Tras su tragedia, Yohualli se entrena y se convierte en el “Héroe murciélago”, utilizando el templo del dios Tzinacán como guarida. Los villanos también se adaptan: el Guasón se transforma en Yoka, un sacerdote enloquecido, y el mismísimo Hernán Cortés es una figura corrupta y brutal que recuerda a Dos Caras.

