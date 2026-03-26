Un triste final: Este es el motivo por el cuál una de las estrellas de Peaky Blinders NO participó en la última película

Si eres fan de Peaky Blinders tanto como nosotros, lo más probable es que ya hayas visto la nueva película “El Hombre Inmortal” (The Inmortal Man), por lo que seguro notaste la ausencia de uno de los personajes más icónicos de toda la serie y al igual que tú hemos tenido algo de confusión.

Sin duda alguna, esta nueva entrega nos ha dado más sobre el universo de la familia Shelby que lleva más de una década conquistando al mundo (no entraremos en spoilers), donde hemos tenido mayores detalles sobre la continuación de la historia original, aunque en esta no pudimos ver a Arthur Shelby, uno de los personajes más icónicos y queridos de la serie.

¿Por qué Arthur Shelby no salió en la película de Peaky Blinders?

Aunque Arthur es uno de los personajes más importantes de esta historia, el personaje de Arthur tuvo que “desaparecer” de cámaras debido a problemas que el actor que lo interpreta (Paul Anderson) ha tenido en los últimos años, mismos que también afectaron su cierre dentro de la serie.

Es sabido que Paul Anderson ha tenido problemas con la ley debido a que se le declarara culpable del delito de posesión de drogas en el 2024, hecho que ha afectado directamente su carrera en los últimos años a tal grado de ser excluido de una de las producciones que más éxito le han dado.

Respecto a la decisión de hacerle de lado para esta entrega, Paul mencionó que entendió al creador de la serie Steven Knight “con resignación”, sintiendo que su personaje ya había completado un ciclo dentro de la serie.

¿De qué trata la película de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal?

Esta entrega que ha servido como cierre para la historia de los Shelby se sitúa en la segunda guerra mundial, donde Tommy Shelby ha regresado a Birmingham en medio de tensiones y conflictos mundiales.

En esta etapa de él siendo más veterano, ahora debe de enfrentar a su hijo Duke quien ahora lidera una banda de criminales en la ciudad mencionada.