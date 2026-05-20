Famoso director rompe en llanto durante Festival de Cannes 2026 tras hablar de ATERRADORA experiencia

Durante el Festival de Cannes 2026 el reconocido cineasta Nicolas Winding Refn rompió en llanto al hablar de una experiencia complicada pues mencionó que estuvo muerto durante 20 minutos esto debido a un problema en el corazón

Nicolas Winding Refn llora al hablar de su experiencia con la muerte

“Morir es muy interesante” fueron las palabras con las que el director inició en la conferencia de prensa. De acuerdo con su declaración, presentó fugas en el corazón lo cual se tradujo en que la sangre corría hacia atrás del corazón por lo que las complicaciones iniciaron ya que los pulmones se llenaban de sangre. “De repente me dijeron que probablemente no viviría”, fueron palabras del director sin embargo, logró vivir pues de acuerdo con el cineasta “Dios le dió una segunda oportunidad” por lo que comenzó a pensar que iba a hacer con dicha oportunidad ya que buscaba expandir el horizonte de sus hijos y de todos los niños y niñas.

¿Quién es Nicolas Winding Refn?

Nicolas Winding Refn es un reconocido director, guionista, productor de cine y televisión danés originario de Copenhague. Una de las características más grandes dentro de la industria cinematográfica es su peculiar estilo con los colores en las imágenes de sus cintas ya que estos suelen ser neones (esto debido a que el director cuenta con la condición de daltonismo), por otro lado, el elemento de la música es fundamental en su trabajo ya que logra generar ambientes envolventes.

Algunas de sus películas más reconocidas y aclamadas por toda la crítica han sido cintas como Trilogía Pusher (1996-2005), Bronson (2008), Drive (2011), Only God Forgives (2013) y The Neon Demon (2016). Algunas de sus obras hoy en día con consideradas de culto.

Nicolas Winding Refn presenta “Her Private Hell” en Festival de Cannes

Luego de una década sin trabajar en el cine, el reconocido director Nicolas Winding Refn presentó su nueva película “Her Private Hell”, la cuál recibió una ovación de 12 minutos en su proyección. Este proyecto es un thriller psicológico en donde se presenta la historia de un asesino en serie quién asechará a una joven que se encuentra en la búsqueda de su padre. Esta cinta está llena de suspenso y una trama que ha envuelto a quienes han tenido la oportunidad de ver la película.