La Pasión de Cristo: Así podrás ver GRATIS la película por excelencia para la Semana Santa de este 2026

Si hablamos de una de las mejores películas de la temporada de la Semana Santa no podemos dejar fuera a “La Pasión de Cristo”, película estrenada en el año 2004 y que fue toda una revolución entre la manera en que se unen las grandes producciones de Hollywood y la fe, resultando en un proyecto sin igual.

Aún cuando a través de los años a dado mucho de qué hablar, esta cinta dirigida por el ícono de Mel Gibson, se ha vuelto en una cinta de culto, donde el relato bíblico ha tomado un contexto pocas veces abordado de este modo en una entrega donde se describen los sucesos por los que pasó Jesús de Nazaret, donde podemos ver grandes momentos clave.

¿Dónde ver La película de La Pasión de Cristo?

Si no quieres perderte ningún detalle de esta cinta, la buena noticia es que podrás disfrutarla completamente gratis a través de Azteca 7 este próximo sábado 04 de abril en punto de las 09:00 de la noche, por lo que te recomendamos hacer un espacio en tu fin de semana para esta.

Este fin de semana es uno de los más importantes dentro de varias culturas pues estaremos pasando por el tradicional Sábado de Gloria, siendo una de las fechas más importantes dentro del catolicismo, por lo que ver La Pasión de Cristo en estos días puede ser un gran plan.

¿Cuál es el reparto de la película de La Pasión de Cristo?

Esta aclamada adaptación bíblica contó con las actuaciones de:



Jim Caviezel - Jesús de Nazaret

Maia Morgenstern - María

Monica Bellucci - María Magdalena

Rosalinda Celentano - Satanás

Hristo Shopov - Poncio Pilato

Claudia Gerini - Claudia Prócula

Luca Lionello - Judas Iscariote

Francesco DeVito - Simón Pedro

Olek Mincer - Nicodemo

¿Qué se sabe sobre la secuela de La Pasión de Cristo?

De momento se sabe que esta cinta llevará el nombre de “La Resurrección de Cristo” y que llegará a cines en dos fechas distintas, pues tendrá como temas el “Día de la Ascensión” y “Viernes Santo”.

De esta continuación se espera que podamos ver en pantalla temas posteriores a la crucifixión de Cristo así como el ascenso y su resurrección.

De acuerdo con Mel Gibson, “La Resurrección de Cristo: Viernes Santo” llegará a cines el 26 de marzo de 2027 y “El Día de la Ascensión” el 06 de mayo del mismo año.