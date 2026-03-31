La Resurrección de Cristo; ¿Qué se sabe sobre la secuela doble de La Pasión de Cristo de Mel Gibson?

A través de los años Mel Gibson se ha consagrado como una de las personalidades más importantes de todo Hollywood, siendo que el actor conquistó al mundo con sus actuaciones desde la década de los 70's y posteriormente en su etapa como director de cine y guionista, dejando ver más allá de su talento.

Fue justo en esta segunda faceta que entregó una de las películas más taquilleras del mundo cuando en el año 2004 estrenó “La Pasión de Cristo”, una de las películas más impactantes respecto a la vida de Jesús, por lo que por años se ha hablado de una segunda entrega.

¿Qué se sabe sobre La Pasión de Cristo 2?

Por ahora se ha revelado que esta secuela llevará el nombre de La Resurrección de Cristo y que llegará a cines en dos entregas, donde se abordarán temas posteriores a la crucifixión de Cristo así como el ascenso al infierno y su resurrección.

Por ahora se sabe que esta secuela será tan larga que llegará en dos partes Día de la Ascensión y Viernes Santo, enfocándose en estos temas.

¿Cuándo se estrena La Pasión de Cristo 2?

Tras años de silencio y especulaciones, no fue hasta el 2022 que supimos que el proyecto ya estaba tomando forma y en 2025 comenzó sus filmaciones en el sur de Italia, despertando la emoción de millones de fanáticos de esta primera entrega que impactó al mundo, considerada como una de las mejores películas en el género.

De acuerdo con Mel Gibson, La Resurrección de Cristo: Viernes Santo llegará a cines el 26 de marzo de 2027 y El Día de la Ascensión el 06 de mayo del mismo año, en uno de los estrenos más esperados del siguiente año, en un formato poco visto respecto a grandes producciones.

Reparto de La Resurrección de Cristo:

Aunque se ha mantenido bastante reservada la información de esta nueva entrega cinematográfica, se ha confirmado que estos serían los actores principales de La Resurrección de Cristo.

