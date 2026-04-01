¿Habrá película de Super Smash Bros? Miyamoto responde y revela planes de Nintendo

Con el estreno de la esperada cinta de Super Mario Galaxy: La película y la inesperada participación del personaje de Starfox, Fox McCloud; los fans comenzaron a hacer ruido y preguntarse si próximamente podríamos ver a todos los personajes de Nintendo reunidos en un filme. Fue por eso que Shigeru Miyamoto decidió confirmar que no hay planes para una película de Super Smash Bros. descartando de tajo que habrá un crossover cinematográfico de Nintendo.

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La compañía está decidida a desarrollar proyectos individuales como las películas de Mario y el live action de The Legend of Zelda, esto para poder priorizar las historias propias antes de siquiera pensar en un universo compartido.

¿Por qué no habrá película de Smash Bros.?

Durante una entrevista, Miyamoto fue tajante y claro como de costumbre y reveló que no está cercano un proyecto donde todos los personajes se unan en una sola película. Sin duda, esta declaración rompe las expectativas que crecieron tras el éxito de adaptaciones recientes, donde muchos fans comenzaron a imaginar que Nintendo podría ser un nuevo tipo de MCU.

La estrategia de Nintendo en el cine

Nintendo cuida mucho la forma en la que se presenta y se ve a sus personajes, por lo que hacer películas individuales resulta una mejor opción, pues pueden construir con cuidado cada una de sus franquicias. De acuerdo con Miyamoto, el universo de Mario tiene tanta riqueza que se podrían crear y crear historias sin necesidad de recurrir a cruces masivos.

|Crédito: Nintendo

Los fans ponen el sueño del crossover en pausa

Aunque ya se tiene una respuesta, los fans solo podrán poner en pausa esta posibilidad, pues muchos creen que Miyamoto podría cambiar de opinión con el tiempo cuando se construya gran parte de los universos que tienen. Por el momento, solo queda esperar y ver si Nintendo logra llegar al punto de desarrollar un proyecto como ese.

¿Te gustaría ver una película de Super Smash Bros.?