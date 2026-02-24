¿Hugh Jackman regresa como Wolverine? Esta es la foto del actor que ha despertado sospechas sobre una nueva película

En las últimas décadas el actor australiano Hugh Jackman se ha vuelto un ícono de Hollywood, pues el papel de Logan / Wolverine lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de toda la industria del cine y aunque ha tenido otros grandes personajes, pareciera que el rol de este mutante lo acompañará siempre.

Además de la sátira que se hizo en Deadpool & Wolverine respecto a lo demandante que es un papel como superhéroe, e incluso recientemente Hugh ha bromeado con ello en sus redes sociales, subiendo una fotografía de él mismo asegurando que se “ha convertido en el Wolverine”.

¿Qué se sabe sobre la nueva aparición de Wolverine?

Hace unas horas, el actor de 57 años compartió una publicación en su cuenta de Instagram luciendo un peinado bastante peculiar que más de uno reconoció al instante y además compartió la siguiente descripción:

“Cuando te despiertes, mírate en el espejo, y te das cuenta de que realmente te has convertido en el personaje que has interpretado durante 25 años”.

La primera aparición de Hugh Jackman como Logan fue en X-Men, del año 2000, lo que siguió con la trilogía original de estos superhéroes mutantes y posteriormente a las entregas de este título así como en solitario bajo el nombre de Logan, donde se profundizó en su historia personal.

Su última aparición como “Lobezno” fue en la aclamada película junto a Ryan Reynolds en Deadpool & Wolverine, donde dejó ver que todavía podría haber superhéroe “para rato”.

¿Cuál será la nueva película de Wolverine?

Aunque no hay algún nuevo proyecto que involucre a este mutante, mucho se ha hablado sobre la participación del actor en una nueva cinta de Deadpool, X-Men e incluso Avengers, siendo esta última franquicia donde ha sonado más, en el título de Secret Wars.

Por lo que tendríamos que esperar hasta finales de año para ver Avengers: Doomsday para conocer el rumbo que esta historia podría tomar.