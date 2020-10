Luke Hemsworth levanta la mano para interpretar a ‘Wolverine’ en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Luke Hemsworth se sinceró para los medios de comunicación y expresó sus deseos por interpretar a ‘Wolverine’ en Marvel. El mayor de los hermanos Hemsworth confesó que es fan de los superhéroes y podría hacer un buen trabajo.

Me encantaría. Crecí con ellos. Aprendí a dibujar a través de historietas, copiando historietas desde que tenía unos 10 años. ‘Spawn’ fue uno de los grandes para mí. Realmente amaba a ‘Spawn’ de Todd McFarlane. De ‘Batman’, habría peleado contra Robert Pattinson para ese papel

Te puede interesar:

‘The Walking Dead’ regresa con una nueva temporada y más episodios para celebrar sus 10 años.

El actor, de 39 años, compartió que es un gran admirador de ‘Wolverine’ y podría ser la opción ideal para los productores de la cinta.

¡Y ‘Wolverine’! Yo digo, ‘Vamos, simplemente piénsalo, amigo. Vamos a dárselo a otro australiano’. Tendré que dejarme crecer un poco el vello en el pecho, pero estoy listo para ‘Wolverine’

Recordemos que Chris Hemsworth realizó una espectacular actuación como ‘Thor’ y su hermano Liam, también participó en varias películas de acción como la saga de Los Juegos del Hambre.

Aunque Luke es el menos conocido entre los hermanos Hemsworth, tiene un amplio historial de cintas como Westworld, Death of Me, Crypto, Encounter, River Runs Red y We Are Boats.

Luke tendría que hacer una audición casi perfecta para ganarse el papel de ‘Wolverine’, pues recordemos que el reinado le pertenece a Hugh Jackman. El actor, de 51 años, interpretó a ‘James Logan’ por 17 años, dejando un maravilloso legado en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Y, aunque la participación de Luke como ‘Wolverine’ queda en especulaciones, algunos internautas afirman que su presencia podría ser muy poderosa en la pantalla grande.

También te puede interesar:

Ricky Martin está listo para interpretar a temido villano en una película navideña: “Es un honor”.