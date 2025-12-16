Reportan la muerte de actor y amigo cercano de Rob Reiner el mismo día de su asesinato: los terribles detalles

En medio de la conmoción por la trágica muerte de Rob Reiner y su esposa , una nueva tragedia sacudió a Hollywood. Esto luego de que se confirmó el fallecimiento Anthony Geary, quien era muy cercano al actor y perdió la vida el pasado domingo 14 de diciembre, exactamente el mismo día y, coincidentemente, a la misma edad que su compañero.

Quién era Anthony Geary, el amigo de Rob Reiner que falleció el mismo día que él

Tony Dean Geary, conocido artísticamente como Anthony Geary, fue un actor estadounidense que estuvo activo en la industria de la actuación durante casi 40 años. En este tiempo se dedicó principalmente a la televisión, incluyendo participaciones en títulos como "General Hospital" y "Todo en familia", donde compartió créditos con Rob Reiner y dio paso a que llevaran una estrecha convivencia.

Un mérito destacado de su carrera es que el fallecido actor logró un récord de ocho Premios Emmy por la categoría de "Mejor Actor Principal" en la serie "General Hospital", donde le dio vida a "Luke". Por su papel en este mismo proyecto, obtuvo un total de 22 nominaciones, lo que puso en evidencia que aunque el público ya lo conocía en esta faceta, seguía entregándose de lleno a la interpretación y por eso sus escenas siempre destacaban.

Anthony Geary trabajó con Rob Reiner en “Todos en familia”|Wikimedia Commons / Maypurple

¿De qué murió Anthony Geary?

Al momento de su fallecimiento, el artista de Hollywood tenía 78 años de edad y se encontraba hospitalizado en Ámsterdam, ciudad que eligió como residencia luego de todo el tiempo que radicó en Los Angeles por su trabajo. Ahí el histrión llevaba una vida tranquila y alejada de los reflectores junto a Claudio Gama, su pareja desde 1995 y con el que finalmente decidió casarse en 2019.

El actor Anthony Geary murió tras una cirugía que se le complicó|Instagram. @anthony_geary1, @claudiogama_71

En cuanto a las causas de su deceso, trascendió que Anthony Geary habría muerto por complicaciones derivadas de una cirugía a la que se sometió días antes, según información de TV Insider. El encargado de confirmar esta triste noticia fue su esposo, quien aseguró sentirse en shock por lo que pasó y ha preferido no dar declaraciones sobre lo que pasó con el terrible caso de la familia de Rob Reiner .