Jamie Dornan: ¿Quién es el nuevo Aragorn en la película The Hunt For Gollum?

En los últimos meses (años) la película de The Hunt of Gollum (La Caza de Gollum) ha dado mucho de qué hablar pues se explorará la historia de este mítico personaje donde podremos ver más sobre su pasado, el de Gandalf y Aragorn, siendo que este último será interpretado por el actor Jamie Dornan.

Este martes en la CinemaCon 2026 se reveló que Dornan dará vida al gran Aragorn, quien en la historia es Esto, miembro de la Comunidad del Anillo que en las primeras películas fue interpretado por Viggo Mortensen, dejando un gran trabajo pero siendo que hoy en día tiene 67 años.

¿Quién es el actor Jamie Dornan?

Hace ya algún tiempo que Jamie Dornan se hizo de un nombre en Hollywood, pues el actor de 42 años ganó bastante popularidad gracias a su rol protagónico en las películas de "Las 50 Sombras de Gray" donde fue Christian Gray, mismas que fueron todo un fenómeno desde mediados de la década pasada, por lo que fue muy común verle liderar taquillas mundiales.

Aunque este ya había participado en una buena cantidad de proyectos, fue la trilogía de "Las 50 Sombras de Gray", la que le abrió una gran cantidad de puertas y fue justamente a partir de esta época que consiguió más proyectos con producciones grandes.

¿En qué películas sale Jamie Dornan?

Si algo ha demostrado Jamie Dornan en casi dos décadas de carrera actoral (también es músico) es su gran versatilidad, la cuál ha ido desde personajes históricos hasta otros más complejos y con historias desgarradoras.



Belfast (2021)

Anthropoid (2016)

The Siege of Jadotville (2016)

A Private War (2018)

Cacería en Venecia (2023)

Barb y Star van a Vista del Mar (2021)

¿Cuándo se estrena The Hunt of Gollum?

Se tiene previsto que esta nueva película de El Señor de los Anillos llegue a cines el próximo 17 de diciembre del 2027, donde el director y protagonista Andy Serkis (Gollum) ha reunido a un cast de en sueño que traerá a viejos conocidos para "la historia que no debe de ser contada”.

We’ve been waiting for you, precious. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/FuD8Bh8cpl — Warner Bros. (@warnerbros) April 15, 2026

¿Cuál es el reparto de The Hunt For Gollum?