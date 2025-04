“Kenia Os: La OG” sorprende y supera a “Blancanieves” el fin de semana

Kenia Os es la estrella del momento y hace unos días estrenó un documental donde la cantante muestra cómo fue presentarse en el Palacio de los Deportes. Recientemente, sorprendió a propios y extraños cuando Kenia Os opacó a Blancanieves en las salas de cine mexicanas. Los Keninis acudieron para ver a su cantante e influencer favorita en la pantalla grande, provocando que se registrara una cifra impresionante en taquilla.

Kenia Os superó a Blancanieves con su película documental

Aunque la película protagonizada por Rache Zegler y Gal Gadot continúa en la primera posición en la taquilla mexicana, Kenia Os llegó a la segunda posición recaudando en sus primeros días más de 20 millones de pesos mexicanos.

El documental que muestra todo el proceso creativo por el que atravesó Kenia Os para poder interpretar sus canciones en vivo, además de sus coreografías para sus conciertos en vivo, fue un sin duda uno de los estrenos más taquilleros del mes de marzo a pesar de que solo se proyectó en 935 pantallas de cine, logró recaudar 24.7 millones de pesos.

Mientras tanto, la película de Disney dirigida por Marc Webb continúa por segunda semana consecutiva en el top en taquilla al acumular 139.3 millones de dólares. Lo que sorprende es la diferencia abismal en el nivel de producción que tienen ambos productos cinematográficos, pues, esta se está viendo a través de 2 mil 217 pantallas de cine.

Las Keninis que han asistido a las salas de cine, han demostrado su aprobación y apoyo a la cantante, por lo que si eres fan de Kenia Os no dudes en asistir para ver su documental en la pantalla grande.

¿Cuál de las dos películas ya fuiste a ver al cine?

