Si pausas “KPop Demon Hunters” en el minuto 46:33, hay un cameo que casi nadie ha notado. ¿Quién aparece?

"KPop Demon Hunters" se encuentra llena de detalles que difícilmente se notan la primera vez, lo cual enriquece muchísimo la experiencia de volver a ver la película. En esta historia hay varios cameos, entre ellos de la mismísima creadora de "Las Guerreras KPop", Maggie Kang. A continuación te decimos cuáles son.

Quién es Maggie Kang

Esta artista y escritora surcoreana-canadiense es quien dio origen a la historia de "Rumi", "Mira" y "Zoey"; tiene una amplia experiencia en animación, con cintas como "Lego: Ninjago", "El gato con botas" y "Kung-Fu Panda 3". Junto con Chris Appelhans codirigió la exitosísima película de "Las Guerreras KPop".

En esta escena de "KPop Demon Hunters" aparece el nombre de su creadora

Si pausas la película de "KPop Demon Hunters" en el minuto 46 con 33 segundos, aparece el nombre de Maggie Kang en la pantalla de un celular. Es una escena en la que, después de un 'meet & greet' que las "Huntrix" tuvieron que compartir con los "Saja Boys", vemos una publicación en redes sociales que muestra a "Rumi" y "Jinu" rozando sus pies.

|Crédito: Netflix

En la trama de la película, las fans están "shippeando" a los dos personajes por dicho momento; la usuaria de redes sociales que subió la foto de "Rumi" y "Jinu" aparece como "Magg_kang24".

Otros cameos de Maggie Kang en la película

La codirectora también dio voz a 3 pequeños personajes en "KPop Demon Hunters". La primera vez que podemos escucharla, de acuerdo con Newsweek, es con el papel de un demonio disfrazado de sobrecargo, quien riega por accidente una maceta con café. Además, prestó su voz a una fan que aparece llorando en el inframundo y a un anuncio noticioso que se escucha en el fondo cuando la "Honmoon" desaparece. Todo esto se puede notar en la versión en inglés de la película.

La película está repleta de referencias a la cultura coreana, pero Maggie Kang también le dio algunos toques personales. No solo la integrante de "Huntrix" se llama "Rumi", pues ese es el nombre de la hija de Kang; de hecho, la niña de casi 10 años de edad le dio voz al personaje en su versión más joven.

