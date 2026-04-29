¿Qué significa “KPop Demon Hunters” para la psicología? 3 lecciones que nos deja para la salud mental, según doctores y especialistas

"KPop Demon Hunters" es mucho más que una película multipremiada con canciones pegajosas y estética innovadora. Ha inspirado artículos dedicados a la psicología, y especialistas han utilizado su trama para hablar sobre temas muy relevantes para los niños y jóvenes.

3 lecciones de "KPop Demon Hunters" para la psicología

|Crédito: Netflix

1. La importancia de aceptar nuestro "lado oscuro"

La doctora Luana Marques analizó para el medio especializado Psychology Today un elemento muy importante para la trama de "Las Guerreras KPop": la lucha de "Rumi" por esconder su "mitad demonio" por el miedo a no ser reconocida como una cazadora sino como una villana a vencer. Esta narrativa habla sobre ese impulso muy común de esconder nuestras vulnerabilidades, inseguridades, etc.

La especialista explica que en la terapia dialéctica conductual (DBT) hay un principio elemental: "dos cosas pueden coexistir. La vida no es solo una cosa o la otra. Puedo ser fuerte y vulnerable".

Desde su perspectiva, evitar esas "cicatrices" que tenemos en algún punto nos impide alcanzar un crecimiento. Nos limitan, así como le pasa a "Rumi". La lección aquí es que "no solo somos nuestras 'partes buenas'" o socialmente aceptadas.

2. "KPop Demon Hunters" normaliza la inseguridad

Teniendo en cuenta la letra de "Golden", la icónica canción de "Las Guerreras KPop" (y que ganó el Oscar 2026) nos da un importante mensaje sobre la ansiedad e inseguridad. Esto explica la profesora Jane Terpstra-Tong en un artículo de la Monash University Malaysia.

"Ya me cansé de esconderme, ahora estoy brillando, tal como nací para hacerlo", dice una parte de la traducción literal de "Golden". La especialista en psicología dice que esta canción normaliza temas como la presión que sienten los jóvenes para destacar, tener una "imagen perfecta", tener vida social y un futuro prometedor.

"Las canciones de 'KPop Demon Hunters' no niegan estas presiones. En lugar de eso, brindan a los jóvenes lenguaje y estética para enfrentar sus demonios y combatirlos, en lugar de absorber la vergüenza", dijo Jane Terpstra-Tong. También puede significar un mensaje de esperanza para los adultos.

3. Nos enseña que todos sufrimos ansiedad

Como explica el doctor David H. Rosmarin para la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión, la ansiedad puede sentirse como algo que debe ocultarse. Sin embargo, esconderla no hace que se vaya sino la empeora.

"Es una señal, es tu cuerpo diciéndote: oye, aquí pasa algo importante", dice el especialista. Si no rompemos el ciclo, la ansiedad termina controlando nuestras decisiones. Sin embargo, hasta cierto punto, esta emoción es algo que nos pasa a todos y que nos ofrece un espacio para crecer.

De esta manera, Rosmarin aconseja tomar medidas para hacer frente a la ansiedad en lugar de evadirla o ignorarla. Puede comenzar con actos pequeños como hacer ejercicios de respiración para calmarse o haciendo conciencia de por qué uno está sintiendo ansiedad; por supuesto, es importante buscar ayuda profesional.

