“Mi sueño se hizo realidad": Kristen Dunst muestra su felicidad por formar parte de la NUEVA película de Minecraft

Este jueves se confirmó que la reconocida actriz Kristen Dunst estará formando parte de la secuela de Minecraft tras varios meses después de que esta declarara abiertamente sus intenciones de formar parte de esta franquicia.

Aunque la actriz de 43 años se ha enfocado mayormente en películas un tanto más independientes, ha lucido decidida en formar parte de este universo cinematográfico que será una secuela directa de ‘Una Película de Minecraft’ (2025), misma que fue protagonizada por Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks y Sebastian Eugene Hansen.

¿Por qué la actriz Kristen Dunst decidió participar en la nueva película de Minecraft?

Si bien, en los últimos años Kristen se alejó de cierto domo de los papeles de producciones comerciales como lo fue su rol de Mary Jane en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, esta vez ha decidido participar en una cinta de este tipo debido a que sus hijos amaron la primera película, lo que fue suficiente motivación para aceptar este papel, donde incluso compartió en redes sociales que "Su sueño se había hecho realidad".

Por ahora no se sabe cuál será el papel de la actriz, aunque fans especulan que podría dar vida a Alex, la que es considerada como la contraparte de Steve en el juego de Minecraft, aunque será cuestión de semanas para que tengamos un panorama más amplio sobre esta segunda entrega.

¿De qué tratará la nueva película de Minecrfat?

Tras el éxito en taquilla de la primera entrega, se espera que para esta secuela podamos ver más aventuras del “Overwolrd” donde se exploren más detalles del videojuego, sobre todo tras la escena postcréditos, misma que señala que la aventura y la diversión no pararán pronto…

Otra de las posibilidades por explorar en esta nueva película de Minecraft es la aparición de Ender Dragon, quien complicará las cosas en el universo de Minecraft y donde veremos a nuestros héroes formando alianzas para mantener la paz.

¿Cuándo se estrena la película de Minecraft 2?

De momento se sabe que esta nueva entrega llegará a cines del mundo el próximo 22 de julio del 2027, donde está confirmado que el cast original conformado por Jack Black (Steve), Jason Momoa (Garett Garrison), Emma Myers (Natalie), Jennifer Coolidge (Marlene), Danielle Brooks (Dawn) y Sebastian Eugene Hansen (Henry) regresarán para una aventura más.

