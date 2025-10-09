¡Es oficial! Minecraft 2 está en camino: fecha de estreno, director y todo lo que sabemos

Buenas noticias para los fans de los videojuegos y sobre todo del sandbox de mundo abierto más famoso de todos los tiempos. Así es, aunque se veía venir, finalmente Warner Bros. ha confirmado oficialmente “Minecraft 2”, la secuela de la exitosa película que logró retratar a la perfección el mundo del videojuego. Lo mejor es que ya tiene fecha de estreno: 23 de julio de 2027, y contará nuevamente con Jared Hess como director.

Minecraft 2 ya es oficial y te damos todos los detalles sobre la esperada secuela

La primera película, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, se convirtió en un fenómeno mundial que logró recaudar 163 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y superó los 424 millones a nivel doméstico. Por si fuera poco, estuvo bastante cerca de los mil millones en la taquilla global. Fue la película más taquillera de 2025 en Norteamérica y la segunda a nivel mundial.

Crédito: Warner Bros. Pictures

¿De qué tratará Minecraft 2?

Por el momento, y como era de esperarse, Warner Bros mantiene en secreto los detalles del guion escrito por Jared Hess y Chris Galletta, pero los rumores apuntan a que la secuela explorará nuevos mundos dentro del “Minecraft-verse”, con nuevos personajes y dimensiones por construir.

La producción corre a cargo de Mary Parent y Cale Boyter de Legendary Pictures, junto a Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson y Jason Momoa, quien también podría regresar como protagonista.

Minecraft la película: Un éxito que pide más bloques

El éxito de la primera película no solo demostró el poder de la nostalgia gamer, sino que convirtió a la película de Minecraft en una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de la historia del cine. Así que no lo olvides, Minecraft 2 llegará a los cines el 23 de julio de 2027 y mantente atentos ante cualquier actualización que pudiera surgir.

¿Estás listo para ver la segunda entrega de Minecraft?

