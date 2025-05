Kristen Stewart regresa como protagonista de una película de vampiros

Kristen Stewart debe su fama y carrera a la saga de “Crepúsculo”, la película para adolescentes que conquistó a toda una generación. Ahora, después de 13 años del estreno de la última entrega de la saga, la actriz volverá a formar parte de una película de vampiros, solo que en esta ocasión no la veremos junto a Robert Pattinson y Taylor Launter, sino más bien junto a Oscar Issac y Elizabeth Olsen.

La película lleva por título “Flesh of the Gods” y se trata de la nueva apuesta de Panos Cosmatos. El filme está ambientado en la década de los ochenta y fue presentado durante la 78° edición del Festival de Cannes.

¿Qué se sabe de la nueva película de vampiros de Kristen Stewart?

El director de la cinta, Panos Cosmatos describió su nuevo proyecto como “impulsiva e hipnótica a la vez”. Pues, según explica que “te llevará en un emocionante viaje en coche de carreras a las profundidades del infierno”.

El productor de la película, Adam McKay, de también se expresó emocionado sobre la película “Flesh of the Gods”: ”Este director, este guionista, estos actores increíbles, vampiros, punk de los 80, estilo y actitud a raudales… esa es la película que les traemos hoy”, describió sobre Flesh of the Gods.

Por otra parte, agregó: Creemos que es tremendamente comercial y tremendamente artística. Nuestra ambición es hacer una película que resuene en la cultura popular, la moda, la música y el cine. ¿Se nota lo emocionado que estoy?”.

¿De qué trata la nueva película de Kristen Stewart?

Alex (Kristen Stewart) está casada con Raoul (Oscar Issac), ambos se encuentran en la vida nocturna de Los Ángeles. Todos sabían cuándo se cruzan con un misterioso personaje, que los hace sentirse seducidos por el glamour y surrealismo de su mundo.

Por el momento no se ha confirmado la fecha en la que veremos a Kristen Stewart como vampira.

