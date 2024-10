La historia real detrás de la película “Sexto sentido”

La película ‘Sexto sentido’, protagonizada por Haley Joel Osment y Bruce Willis, fue un fenómeno maravilloso en el mundo de la cinematografía, pues el filme realizado por M. Night Shyamalan mostró una historia realmente intrigante que nadie imaginaba. Dicha película obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar; sin embargo, no logró ganar ninguna estatuilla, pero su mejor premio, fue haber marcado la historia del cine.

¿De qué trata la película ‘Sexto Sentido’?

El filme cuenta la historia de un niño llamado Cole, quien tiene serios problemas para poder relacionarse con las demás personas y además posee la tenebrosa habilidad de poder comunicarse y ver a los muertos, por lo que es duramente rechazado y señalado, tema que le preocupa bastante a su madre. La madre de Cole contrata a un psicólogo infantil para que pueda ayudar a su pequeño, el Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) se da cuenta de que Cole no está deprimido, tema inicial por el que su mamá acudió a él. Con la ayuda del Dr. Crowe, Cole ve la realidad de su situación, descubre que la gente muerta que ve, se le aparece porque buscan de su ayuda. Casi al final de la historia todo da un giro increíble, pues realmente no es lo que parece el rol de los personajes y en toda la película hubo señas de que algo no andaba bien, pues resulta que el Dr. Malcolm Crowe también es un espíritu.

La historia verdadera de ‘Sexto sentido’

El director de cine M. Night Shyamalan, explicó cuál fue la inspiración para crear la película, pues él era un niño muy tímido y todo le daba terror, desde saber lo que se encontraba en otra habitación, hasta lo que había al final de un pasillo.

Este es un ejemplo de lo que considero miedo. Un día fui con mi familia al centro comercial, llegamos a casa, estacionamos en el camino de entrada y la puerta principal estaba abierta. Es de noche y el coche se detiene y todo el mundo está en silencio y yo digo '¿qué?’, Probablemente tenía como 12 o 13 años y las puertas delanteras estaban abiertas de par en par. Mi padre actuó como si alguien hubiera entrado en la casa. Todos estábamos en silencio y él, por alguna razón, entró en casa como si fuera Rambo o algo así. Pero él entró y yo estaba muerto de miedo. Tenía mucho miedo.

Fueron sus declaraciones en el contenido extra de la película en su edición de DVD.

Queda claro que Night Shyamalan no veía fantasmas cuando era un pequeño, pero su miedo desatado a las cosas paranormales que podían pasar, lo ayudo a realizar cada escena en ‘Sexto sentido’. Por lo que para el director su miedo fue su mayor éxito en la vida, ya que el filme ha sido uno de los mejores en todos los tiempos y su real fuente de inspiración fu su propio miedo.

