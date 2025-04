De Lynda Carter a Gal Gadot: Las Mujer Maravilla que brillaron en la pantalla

La Mujer Maravilla es mucho más que un ícono del cómic: es símbolo de fuerza, justicia y empoderamiento. A lo largo de los años, varias versiones de la princesa Diana han llegado a la pantalla, tanto en la TV como en el cine. Cada una con su propia personalidad, estilo y, sobre todo, con raíces claras en las historietas de DC Comics.

Las Mujer Maravilla que llegaron al cine y la televisión

Lynda Carter (1975–1979)

La Mujer Maravilla que interpretó Lynda Carter se basó en el cómic “Golden Age Wonder Woman” de William Moulton Marston y H.G Peter. La serie capturó perfectamente el espíritu original del personaje: heroica, diplomática, valiente y con un fuerte sentido del deber. Es claro que la versión de Carter se basó en los primeros cómics de La Mujer Maravilla, con tramas cargadas de patriotismo y fantasía mítica.

Carter fue reconocida por el público por su carisma y elegancia que dio a su personaje. Ella encarnó una versión inspiradora en una época donde los superhéroes femeninos eran raros, convirtiéndose así en un ícono de empoderamiento.

Hoy hace 47 años que se estrenó en EEUU la serie "Wonder Woman", la Mujer Maravilla, protagonizada por la icónica Lynda Carter. https://t.co/9LjvaO8B3p — retrochenta (@retrochenta) November 7, 2022

Cameos animados (años 90-2000 s)

Aunque en estos años no hubo una protagonista live-action, La Mujer Maravilla tomó un papel importante en las series animadas como Justice League (2001) y Justice League Unlimited. Estas versiones se inspiraron en los cómics más modernos, mostrando a Diana como una guerrera entrenada, embajadora amazona y uno de los miembros más poderosos de la Liga de la Justicia.

Gracias a estas versiones, se le posicionó como una heroína fuerte e igual de relevante que Superman y Batman.

Gal Gadot (2016-presente)

Esta Mujer Matavilla está inspirada en los cómics de “New 52”, “Wonder Woman: The Hiketeia”, “Wonder Woman: Year One”.

Gal Gadot fue elegida para una nueva era. Su interpretación combina la sabiduría milenaria de Diana con la inocencia de quien conoce el mundo humano por primera vez. En Wonder Woman (2017), dirigida por Patty Jenkins, la historia se centra en su llegada al mundo durante la Primera Guerra Mundial, un guiño a su origen clásico reinventado.

Su película fue un éxito y logró un equilibrio entre la guerra feroz y la heroína empática, haciendo que miles de niñas y mujeres adultas vieran en ella un nuevo modelo a seguir.

Gal Gadot regresa como La Mujer Maravilla en esta nueva imagen de #WW84 ✨ pic.twitter.com/vDOq5pe4gA — Paola Del Castillo (@paodlcastillo) June 16, 2018

Próximas versiones y futuro del personaje

Con el nuevo universo DC en desarrollo a cargo de James Gunn, aún no se confirma quién será la próxima Mujer Maravilla en el cine. Sin embargo, hay rumores de una posible serie que podría explorar las raíces de Themyscira antes del nacimiento de Diana.

También te puede interesar: De Keaton a Pattison: Los Batman del cine y los cómics que los inspiraron