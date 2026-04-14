Jumanji: Open World será una película dedicada a Robin Williams y a quienes iniciaron la franquicia; “Robin, esto es para ti”

Este lunes 13 de abril fuimos testigos de la primera noche de la CinemaCom 2026, evento donde Sony estuvo presente y uno de las novedades que se llevó la noche fueron los detalles que se compartieron sobre la próxima película de Jumanji, con la que seguramente se consagrará como una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos.

Aunque aún faltan varios meses para el estreno de esta película; se ha puesto en foco un detalle no menor, pues esta entrega será dedicada a Robin Williams, e incluso Dwayne Jhonson “The Rock”, habló sobre que esta próxima cinta de Jumanji será la más grande de la franquicia hasta ahora.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de Jumanji?

En esta misma convención se reveló que el título oficial de esta nueva película será Jumanji: Open World y no solo eso, pues el elenco conformado por Dwayne Jhonson “The Rock”, Jack Black y Kevin Hart interpretará a nuevos personajes, dejando en claro la primicia de que este mágico juego de mesa es un “mundo abierto”.

Las expectativas de esta cuarta entrega (y tercera de este elenco) se fueron a los cielos cuando este trío reveló que contaría con un homenaje a Robin Williams, uno de los actores principales de la primera entrega de 1995 y quien falleció en el año 2014 tras una larga batalla contra la depresión.

Durante este convención, Dwayne señaló que “Toda esta franquicia no habría comenzado, ni se habría desarrollado o habría arrancado de esta manera tan hermosa sin un hombre, y ese es Robin Williams”, dejando ver el cariño con el que se le recuerda a él y al elenco de la película original, para finalmente decir "Robin, esto es para ti", y señalar al cielo.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Jumanji?

Se ha confirmado que esta cuarta entrega llegará a cines de todo el mundo el próximo 25 de diciembre de 2026, en el que se espera sea uno de los estrenos del año, pues Jake Kasdan regresa como el director, siendo que estas han mantenido una línea argumental que mantiene la esencia de la primera entrega y un toque moderno de esta continuación.

Además se ha hablado de que Danny DeVito, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff y Morgan Turner regresarán a sus papeles de las películas anteriores, lo que habla de una producción bastante mayor a lo antes visto.

