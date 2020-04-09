Jumanji 4: El director de la cinta confirmó que está en conversaciones para una cuarta película de la saga.

Durante una entrevista, Jake Kasdan reveló que habría Jumanji 4, si contamos la primera cinta de 1995 que protagonizó Robin Williams.

De acuerdo con el director de Jumanji: Bienvenidos A La Jungla (2017) y Jumanji: Siguiente Nivel (2019), está en conversaciones para realizar el proyecto.

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La verdad es que apenas hemos comenzado. Estábamos conversando antes de esta calamidad global y retomaremos tan pronto todo se haya asentado... Ahora que está la posibilidad de otra secuela pienso que tendría que ser emocionante de una manera que sea comparable a lo que las dos primeras cintas fueron para mí... Así que creo que habrá una tercera película y tratamos de descubrir cómo será

Al parecer también regresaría el reparto original de la cinta, pues al parecer la franquicia se ha convertido en un éxito para Sony Pictures, que ha recaudado más de 1,750 millones de dólares con los últimos títulos.

Mucha gente pasa por alto lo bien que funcionan los chicos y son simplemente geniales. Alex Wolff en particular es genial ... él interpreta a ese personaje de una manera muy divertida e inteligente”. Es difícil imaginar una película de ‘Jumanji’ sin Alex Wolff y del resto de actores jóvenes (Madison Iseman, Ser’Darius Blain y Morgan Turner)

Sin embargo, la industria del cine se encuentra en crisis debido a la pandemia de coronavirus, pues se ha puesto en pausa varios rodajes.

Ahora dependerá de hasta cuándo dure la crisis sanitaria, de las agendas de los intérpretes y de que los estudios vuelvan a la normalidad.

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Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.