La NUEVA película de Hello Kitty da señales de vida; esta sería su fecha de estreno oficial:

Buenas noticias para los fanáticos de Hello Kitty pues se han revelado los primeros detalles de esta película que llegará a los cines del mundo para entregarnos una versión fresca y renovada de uno de los personajes más queridos de todos los tiempos y que mayor impacto han tenido en la cultura pop.

A través de los años la figura de Hello Kitty se ha convertido en una imagen que ha logrado trascender más allá de una caricatura, pues conforme pasaron los años, se hizo común verle en cualquier lugar, ropa, muebles, stickers, peluches… Una infinidad de artículos, por lo que su nueva película ha generado furor en sus millones de fanáticos y que ya esperan por su estreno este 2028.

¿Qué se sabe sobre la película de Hello Kitty?

Por ahora los primeros detalles que se tienen sobre la película de Hello Kitty es que tendrá dos directores, siendo los elegidos para este proyecto David Derrick Jr. y John Aoshima, siendo que el primero ha ganado reconocimiento al dirigir Moana 2.

Además se ha confirmado que Ramsey Naito la producirá junto con Beau Flynn, siendo un proyecto con algunos nombres pesados y que ha generado altas expectativas al tratarse de este personaje con más de medio siglo de trayectoria.

Esta producción será distribuída por Warner Bros, además se espera que sea una película para todas las edades, por lo que probablemente tanto chicos y grandes disfruten de esta nueva aventura.

¿Cuándo se estrena la película de Hello Kitty?

Tras varios años de desarrollo, se espera que la cinta llegue a cines de todo el mundo el próximo 21 de julio de 2028, lo que sería el debut de Hello Kitty en una gran producción de Hollywood.

Por ahora demás detalles como la trama o el tipo de película que podríamos ver se han mantenido en completo secreto aunque probablemente podremos ver más detalles en los próximos días, siendo una de las películas más esperadas de los últimos años.